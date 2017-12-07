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    Экс-глава Федерации тяжелой атлетики России: «Если бы Родченков нас не заложил, мы бы и продолжали делать все это?»

    Теги Сочи-2014 допинг сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 Григорий Родченков Лос-Анджелес-1984 Москва-1980 Исраил Арсамаков

    Исраил Арсамаков, олимпийский чемпион-1988 по тяжелой атлетике, экс-глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТР), рассказал о ситуации с допингом в 80-е годы.

    «С сегодняшней ситуацией вокруг сборной России есть прямые параллели. Ведь и в 1980 году, и в 1984-м спортсмены ведрами употребляли химию.

    Решение всех кормить принималось сверху, не на уровне ЦК КПСС, но на уровне спорткомитета. Оно спускалось вниз. И если ты не ешь, то тебя могут просто из команды выкинуть. Почти все употребляли, хотя многие не хотели этого делать. И в итоге вперед в плане результатов вырывались те, кто, может быть, менее талантлив — но зато химия лучше действует. И международные организации поначалу все это тихо прикрывали, так как им тоже нужны мировые рекорды, реклама и прочее.

    В 1980-е доходило до того, что некоторые наши спортсмены ехали на чемпионаты мира и везли с собой химию, чтобы продавать ее другим спортсменам. Им просто не хватало суточных. Наши лаборатории тоже всегда были продажными. Можно было заплатить 250-400 долларов и получить чистые результаты. Можно быть захимиченным, но хотя бы на чемпионате России выступить. Это все было, и поэтому я считаю, что сейчас тоже есть основания говорить о допинге.

    Другой вопрос, как на это реагировать. Нужно иметь мужество встать и сказать — да, мы допустили прокол. Но у нас почему-то начали всю эту историю замешивать во внешнеполитическую кашу. Все говорят о Родченкове, но возникает вопрос: кто его поставил на эту должность? Или что, если бы Родченков нас не заложил, мы бы и продолжали делать все это?

    Лично я считаю, что руководству нужно просто взять и, невзирая ни на что, помочь ребятам. Пускай поедут и выступят. Без флагов и всего прочего. Не нужно раздражать мир. Надо туда ехать. Надо остыть немножко, а мы наоборот кипяток подливаем», — рассказал Арсамаков. 

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