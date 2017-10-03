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    Чемпионат Европы-2018 по тяжелой атлетике перенесен на осень из-за отстранения восьми стран

    Теги сборная России сборная Беларуси сборная Украины сборная Болгарии чемпионат Европы ФТАР сборная Армении сборная Турции сборная Азербайджана Максим Агапитов сборная Молдавии

    Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сообщил, что чемпионат Европы 2018 года перенесен в связи с отстранением восьми стран.

    Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила на год за нарушение антидопинговых правил Россию, Армению, Азербайджан, Беларусь, Молдавию, Турцию и Украину, а также за невыплату штрафа – Болгарию.

    «Чемпионат Европы, который должен быть в марте, перенесен на позднюю осень. Это связано с окончанием нашего отстранения», – сказал Агапитов

    Турнир должен был пройти с 22 по 31 марта 2018 года в турецкой Анталье.

    Также функционер рассказал об идее провести турнир для отстраненных спортсменов.

    «Организация турнира для тяжелоатлетов, которые не смогут выступить на чемпионате мира, – это первая мысль, которая пришла очень многим спортсменам.

    На сегодняшний день мы отстранены от международных соревнований, и если мы что-то организуем вразрез этого решения, то могут последовать новые санкции. В России, конечно, мы еще можем вести такую работу, но вот международный турнир – это вряд ли», – добавил глава ФТАР.

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