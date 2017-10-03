Чемпионат Европы-2018 по тяжелой атлетике перенесен на осень из-за отстранения восьми стран

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сообщил, что чемпионат Европы 2018 года перенесен в связи с отстранением восьми стран.

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила на год за нарушение антидопинговых правил Россию, Армению, Азербайджан, Беларусь, Молдавию, Турцию и Украину, а также за невыплату штрафа – Болгарию.

«Чемпионат Европы, который должен быть в марте, перенесен на позднюю осень. Это связано с окончанием нашего отстранения», – сказал Агапитов

Турнир должен был пройти с 22 по 31 марта 2018 года в турецкой Анталье.

Также функционер рассказал об идее провести турнир для отстраненных спортсменов.

«Организация турнира для тяжелоатлетов, которые не смогут выступить на чемпионате мира, – это первая мысль, которая пришла очень многим спортсменам.

На сегодняшний день мы отстранены от международных соревнований, и если мы что-то организуем вразрез этого решения, то могут последовать новые санкции. В России, конечно, мы еще можем вести такую работу, но вот международный турнир – это вряд ли», – добавил глава ФТАР.