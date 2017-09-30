Федерация тяжелой атлетики России отстранена на год за допинг, сборная пропустит чемпионат мира
Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) отстранена на год по решению Международной федерации (IWF).
IWF решила отстранить те федерации, у которых при перепроверке допинг-проб с Пекина-2008 и Лондона-2012 было найдено три и более положительных теста.
Такими странами оказались Армения, Азербайджан, Беларусь, Китай, Молдавия, Казахстан, Россия, Турция и Украина.
Таким образом, сборные этих стран пропустят предстоящий чемпионат мира, который пройдет в США.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.