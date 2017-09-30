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    Федерация тяжелой атлетики России отстранена на год за допинг, сборная пропустит чемпионат мира

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    Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) отстранена на год по решению Международной федерации (IWF).

    IWF решила отстранить те федерации, у которых при перепроверке допинг-проб с Пекина-2008 и Лондона-2012 было найдено три и более положительных теста. 

    Такими странами оказались Армения, Азербайджан, Беларусь, Китай, Молдавия, Казахстан, Россия, Турция и Украина.

    Таким образом, сборные этих стран пропустят предстоящий чемпионат мира, который пройдет в США.

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