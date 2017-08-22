Универсиада. Штангистка Туриева завоевала серебро в весе до 63 кг
В Тайбэе продолжается летняя Универсиада. В третий соревновательный день российская штангистка Тима Туриева завоевала серебряную награду в весовой категории до 63 кг.
Универсиада-2017
Тайбэй, Тайвань
Тяжелая атлетика
Женщины
До 63 кг
1. Сим Ун Рим (КНДР) – 236 кг, 106+130
2. Тима Туриева (Россия) – 226 кг, 102+124
3. Чан Ньен Хсин (Китайский Тайбэй) – 223 кг, 97+126
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