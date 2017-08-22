Универсиада. Штангистка Туриева завоевала серебро в весе до 63 кг

В Тайбэе продолжается летняя Универсиада. В третий соревновательный день российская штангистка Тима Туриева завоевала серебряную награду в весовой категории до 63 кг.

Универсиада-2017

Тайбэй, Тайвань

Тяжелая атлетика

Женщины

До 63 кг

1. Сим Ун Рим (КНДР) – 236 кг, 106+130

2. Тима Туриева (Россия) – 226 кг, 102+124

3. Чан Ньен Хсин (Китайский Тайбэй) – 223 кг, 97+126