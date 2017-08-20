Призер Афин-2004 по тяжелой атлетике, отбывший дисквалификацию за допинг, умер в возрасте 35 лет

Экс-чемпион Европы по тяжелой атлетике Величко Чолаков умер на 36-м году жизни.

Сообщается, что точная причина смерти атлета будет известна после вскрытия. Родственники Чолакова заявляли, что у спортсмена были проблемы с сердцем.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года ранее отбывал четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Он был среди 11 болгарских тяжелоатлетов, которые провалили допинг-тесты перед Пекином-2008, команда не была допущена до Игр.

После отбывания наказания за допинг Чолаков получил гражданство Азербайджана и готовился к Лондону-2012, но был вынужден уйти из спорта из-за проблем со здоровьем.

Это не первый случай ранней смерти болгарских тяжелоатлетов. Два года назад олимпийский чемпион Милен Добрев умер в возрасте 35 лет, а трехкратный чемпион мира Михаил Петров скончался в возрасте 28 лет в 1992 году.