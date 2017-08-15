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    Кристин Жирар: «Всегда знали, что русские сидят на допинге. Только и ждали, когда их наконец поймают»

    Теги допинг сборная России сборная России жен сборная России жен Кристин Жирар

    Олимпийская чемпионка по тяжелой атлетике канадка Кристин Жирар сообщила, что давно знала о применении допинга российскими спортсменками.

    «Всегда знали, что русские сидят на допинге. Только и ждали, когда их наконец поймают. Они настолько менялись в физическом плане… Волосатые, большие, с низкими голосами. Но я все равно была шокирована, когда узнала, насколько глубока была допинг-система в этой стране.

    России многому нужно учиться, но я не думаю, что они что-то поняли из этой ситуации с допингом. До тех пор, пока они не докажут, что могут соревноваться чистыми, их не должно быть в спорте», – рассказала Жирар.

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