Кристин Жирар: «Всегда знали, что русские сидят на допинге. Только и ждали, когда их наконец поймают»

Олимпийская чемпионка по тяжелой атлетике канадка Кристин Жирар сообщила, что давно знала о применении допинга российскими спортсменками.

«Всегда знали, что русские сидят на допинге. Только и ждали, когда их наконец поймают. Они настолько менялись в физическом плане… Волосатые, большие, с низкими голосами. Но я все равно была шокирована, когда узнала, насколько глубока была допинг-система в этой стране.

России многому нужно учиться, но я не думаю, что они что-то поняли из этой ситуации с допингом. До тех пор, пока они не докажут, что могут соревноваться чистыми, их не должно быть в спорте», – рассказала Жирар.