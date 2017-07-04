Трехкратная чемпионка мира по тяжелой атлетике Сливенко намерена возобновить карьеру

Трехкратная чемпионка мира Оксана Сливенко приняла решение вернуться к выступлениям в тяжелой атлетике.

«Я не собираюсь форсировать тренировки и понимаю, что на главный старт сезона – ноябрьский чемпионат мира – у меня нет возможности отобраться.

Я буду готовиться с прицелом на следующий сезон в своей любимой весовой категории до 69 кг. Первым международным стартом для меня должен стать чемпионат Европы. Главная цель – это Олимпиада 2020 года, где я хочу выступить успешно.

Игры – это для меня основной мотиватор, несмотря ни на какие травмы я через силу доползу до этого старта», – сказала Сливенко.

В 2014 году Сливенко прекратила выступления в тяжелой атлетике и сосредоточилась на турнирах по кроссфиту.

На счету Сливенко три золота чемпионатов мира и шесть первых мест чемпионатов Европы. После перепроверки допинг-проб Пекина-2008 россиянка может получить золотую награду, так как в пробе победительницы Игр китаянки Лю Чуньхун был обнаружен допинг.