Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Тренер по тяжелой атлетике из США дисквалифицирован на 12 лет за склонение к допингу

    Теги допинг USADA дисквалификации сборная США Майкл Гинграс

    Американское антидопинговое агентство (USADA) дисквалифицировало тренера по тяжелой атлетике Майкла Гинграса на 12 лет за нарушение антидопинговых правил.

    31-летний специалист признался в том, что с октября 2015-го по май 2016 года хранил, распространял и предлагал спортсменам запрещенные анаболические препараты.

    Во время расследования Гинграс признал свою вину и оказывал помощь USADA, поэтому срок его дисквалификации был сокращен до 12 лет. Она вступила в силу 16 января 2017 года.

    Все результаты подопечных американца начиная с 16 октября 2015 года были аннулированы.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться