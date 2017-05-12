Тренер по тяжелой атлетике из США дисквалифицирован на 12 лет за склонение к допингу

Американское антидопинговое агентство (USADA) дисквалифицировало тренера по тяжелой атлетике Майкла Гинграса на 12 лет за нарушение антидопинговых правил.

31-летний специалист признался в том, что с октября 2015-го по май 2016 года хранил, распространял и предлагал спортсменам запрещенные анаболические препараты.

Во время расследования Гинграс признал свою вину и оказывал помощь USADA, поэтому срок его дисквалификации был сокращен до 12 лет. Она вступила в силу 16 января 2017 года.

Все результаты подопечных американца начиная с 16 октября 2015 года были аннулированы.