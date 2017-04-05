МОК лишил Царукаеву серебра Лондона-2012

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об аннулировании результатов трех спортсменов, завоевавших медали в Пекине-2008 и Лондоне-2012.

Российская тяжелоатлетка Светлана Царукаева лишена серебряной медали Игр-2012, так как после перепроверки ее допинг-пробы в анализе было обнаружено запрещенное вещество туринабол.

МОК дисквалифицировал Артура Таймазова из Узбекистана, который на Олимпиаде 2008 года завоевал золото в вольной борьбе в категории до 120 кг. Таким образом, золотая медаль должна перейти россиянину Бахтияру Ахмедову.

Аннулирован также результат украинского борца Василия Федоришина, в его пробе были следы туринабола. Федоришин лишен серебряной медали Пекина-2008.