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    МОК лишил Царукаеву серебра Лондона-2012

    Теги допинг МОК Пекин-2008 Лондон-2012 дисквалификации Бахтияр Ахмедов сборная России сборная России жен Василий Федоришин сборная Украины сборная Узбекистана Артур Таймазов Светлана Царукаева

    Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об аннулировании результатов трех спортсменов, завоевавших медали в Пекине-2008 и Лондоне-2012.

    Российская тяжелоатлетка Светлана Царукаева лишена серебряной медали Игр-2012, так как после перепроверки ее допинг-пробы в анализе было обнаружено запрещенное вещество туринабол.

    МОК дисквалифицировал Артура Таймазова из Узбекистана, который на Олимпиаде 2008 года завоевал золото в вольной борьбе в категории до 120 кг. Таким образом, золотая медаль должна перейти россиянину Бахтияру Ахмедову.

    Аннулирован также результат украинского борца Василия Федоришина, в его пробе были следы туринабола. Федоришин лишен серебряной медали Пекина-2008.

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