Тренер сборной России по тяжелой атлетике: «Штангу нельзя сравнивать с биатлоном. У нас люди понимают друг друга»
Тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Николай Колесников сообщил, что зарубежные спортсмены адекватно реагируют на россиян на чемпионате Европы, несмотря на прошлые допинговые скандалы с участием российских тяжелоатлетов.
«Штангу нельзя сравнивать с тем же биатлоном. Тяжелоатлетический мир – это особое сообщество, где люди понимают друг друга.
Никаких косых взглядов, отчуждения к себе со стороны коллег из других европейских стран мы не чувствуем. Все прекрасно знают, почему Россию не допустили на Олимпийские игры», – рассказал Колесников.
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