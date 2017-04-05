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    Тренер сборной России по тяжелой атлетике: «Штангу нельзя сравнивать с биатлоном. У нас люди понимают друг друга»

    Теги допинг Рио-2016 сборная России жен сборная России чемпионат Европы Николай Колесников

    Тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Николай Колесников сообщил, что зарубежные спортсмены адекватно реагируют на россиян на чемпионате Европы, несмотря на прошлые допинговые скандалы с участием российских тяжелоатлетов.

    «Штангу нельзя сравнивать с тем же биатлоном. Тяжелоатлетический мир – это особое сообщество, где люди понимают друг друга.

    Никаких косых взглядов, отчуждения к себе со стороны коллег из других европейских стран мы не чувствуем. Все прекрасно знают, почему Россию не допустили на Олимпийские игры», – рассказал Колесников.

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