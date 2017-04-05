Тренер сборной России по тяжелой атлетике: «Штангу нельзя сравнивать с биатлоном. У нас люди понимают друг друга»

Тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Николай Колесников сообщил, что зарубежные спортсмены адекватно реагируют на россиян на чемпионате Европы, несмотря на прошлые допинговые скандалы с участием российских тяжелоатлетов.

«Штангу нельзя сравнивать с тем же биатлоном. Тяжелоатлетический мир – это особое сообщество, где люди понимают друг друга.

Никаких косых взглядов, отчуждения к себе со стороны коллег из других европейских стран мы не чувствуем. Все прекрасно знают, почему Россию не допустили на Олимпийские игры», – рассказал Колесников.