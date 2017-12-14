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    Евгений Трефилов: «В отставку? Сначала надо отыграться»

    Теги сборная России жен Евгений Трефилов чемпионат мира сборная Норвегии жен

    Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов прокомментировал разгромное поражение в 1/4 финала чемпионата мира от Норвегии (17:34).

    «Поздравляю команду Норвегии и тренера с проходом дальше. Думаю, им в этом году повезет.

    Я ожидал от своей команды плохой игры в какой-то момент, ну вот ее и дождался. Безобразная игра в защите, безобразная игра в нападении», – сказал Трефилов на пресс-конференции после игры.

    «В отставку? А зачем подавать? Надо отыграться сначала. Уходить, когда внизу, не хочется.

    Приношу свои извинения зрителям и болельщикам, друзьям, которые сидели у экрана.

    Здесь не только вина команды, но и тренера, наверное, есть. Открещиваться от результата не собираюсь», – добавил Трефилов в эфире телеканала «Матч ТВ»  

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