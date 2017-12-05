Евгений Трефилов: «Пьер де Кубертен уже перевернулся в гробу. А если Россию отстранят, ему пора будет подниматься»

Главный тренер женской сборной России по гандболу прокомментировал допинг-скандал в российском спорте.

– Идет даже не накат на Россию, а настоящий наезд. Этот дурацкий допинг смотрит на нас со всех сторон. Ситуации получаются нелепейшие.

Вот были мы перед чемпионатом мира на турнире в Норвегии. Смотрим по телевизору – где-то недалеко Саша Легков бежит. Порадовались. Приезжаем сюда, а он уже дисквалифицирован.

Как же можно спортсмена ставить просто в ноль? Только вдумайтесь до чего все дошло! Человека пожизненно дисквалифицируют с Олимпиад за царапины! Мама дорогая. Все не только переросло все границы, это уже за гранью понимания.

– У вас есть объяснение?

– Смысл в том, что нас пытаются отодвинуть везде, где только можно. Происходит это по причине того, что не играет в их игру. Наш президент отказывается делать это.

А что случается в армии, если все шагают в ряд, а один выбивается из строя? Он получает по пяткам.

– Что будет с мировым спортом, если нас не допустят до зимней Олимпиады?

– Пьер де Кубертен (инициатор организации современных Олимпийских игр – прим. Sports.ru) уже перевернулся. А если Россию отстранят, ему пора будет подниматься из гроба.

Люди заигрались. Но отступать им уже некуда, ведь иначе они потеряют лицо. Спортсменов очень жалко.

Что дало мировому спорту отсутствие ведущих стран на Играх-80 и 84? Да ничего хорошего. Идет легкое сумасшествие. Будем сильные – никто не встанет на пути.

– Вполне возможно, что россиянам предложат выступать под нейтральным флагом. Что думаете об этом?

– Я считаю, ехать не под флагом своей страны и танцевать под мазурку вместо гимна – это странно.

Меня можно назвать националистом, но это здоровый национализм. Я люблю свою родину, и когда из нее пытаются сделать кишмиш, мне становится неприятно, – рассказал Трефилов.

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