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    Женскую сборную России по гандболу могут лишить серебра ЧЕ U19 из-за допинга

    Теги допинг чемпионат Европы жен (U19) сборная России жен (U19)

    Молодежная женская сборная по гандболу может быть лишена серебряных медалей чемпионата Европы (U19), если будет доказана вина трех гандболисток в употреблении допинга.

    Ранее стало известно, что в допинг-пробах трех российских гандболисток был обнаружен мельдоний.

    «Согласно положениям EHF по борьбе с допингом, в случае, когда более двух членов команды совершили нарушение антидопинговых правил, соответствующий орган EHF также может налагать санкции, включая: дисквалификацию команды от выступлений, запрет национальной сборной на участие в соревнованиях EHF и / или оштрафовать федерацию», — цитирует заявление департамента по медиа и связям с общественностью Европейской федерации гандбола (EHF) ТАСС.

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