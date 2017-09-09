В допинг-пробах российских гандболисток на ЧЕ U19 был обнаружен мельдоний

Федерация гандбола России (ФГР) сообщила, что в допинг-пробах трех российских гандболисток, участвовавших в чемпионате Европы (U19), был обнаружен мельдоний.

«Федерация гандбола России была уведомлена о данном инциденте 23 августа 2017 года, после чего находится в плотном контакте с ответственными представителями Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) и действует в соответствии с регламентами ЕГФ и WADA. Запрещенной субстанцией является мельдоний.

ФГР совместно с ЕГФ проводит тщательное расследование по данному факту, ситуация взята под личный контроль президентом ФГР Сергеем Шишкаревым. Представителем ФГР в комиссии по борьбе с допингом под руководством Виталия Смирнова является первый вице-президент ФГР Андрей Лавров.

Ход внутреннего расследования координируется и докладывается в Министерство спорта Российской Федерации и заместителю председателя Правительства Российской Федерации Виталию Мутко», – говорится в официальном сообщении ФГР.

Также в сообщении отмечается, что в качестве одной из причин данного инцидента ФГР рассматривает спланированную акцию или провокацию.