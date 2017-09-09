Три российские гандболистки сдали положительные допинг-тесты на ЧЕ U19

Европейская федерация гандбола (EHF) сообщила об обнаружении допинга в пробах трех российских гандболисток, взятых на чемпионате Европы (U19), который прошел в августе в Словении.

Одна гандболистка сборной России сдала положительный допинг-тест в основном раунде чемпионата Европы, две другие — в финальном раунде.

Допинговое тестирование проводилось лабораторией, аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Напомним, что в финале Евро-2017 (U19) сборная России проиграла Франции со счетом 26:31.