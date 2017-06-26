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    «Газпром» намерен создать в Санкт-Петербурге гандбольный и мини-футбольный клубы «Зенит»

    Теги чемпионат России чемпионат России Газпром Сергей Куприянов

    В Санкт-Петербурге будут созданы гандбольный и мини-футбольный клубы «Зенит», сообщает «Фонтанка».

    Спонсором новых команд может стать компания «Газпром». Предполагается, что клубы станут командами топ-уровня и будут претендовать на победы в чемпионатах России.

    «Предложения по гандболу и мини-футболу у нас есть. Но никаких решений не принято. И не думаю, что приняты они будут скоро. Так что пока это фантазийная информация», – заявил агентству «Р-Спорт» официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

    Напомним, что помимо футбольного «Зенита», в Петербурге с 2014 года существует одноименный баскетбольный клуб, а в этом году был создан волейбольный «Зенит».

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