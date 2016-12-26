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    Воронин уйдет с поста главного тренера мужской сборной России по гандболу после ЧМ-2017

    Теги сборная России ФГР Лев Воронин

    Главный тренер мужской сборной России Лев Воронин уйдет со своего поста после чемпионата мира 2017 года.

    Сегодня Воронин был избран генеральным директором Федерации гандбола России (ФГР).

    «Спасибо делегатам за доверие! После чемпионата мира 2017 года я завершаю работу в сборной в качестве тренера и планирую сосредоточиться на работе в федерации», – рассказал Воронин.

     

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