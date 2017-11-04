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    Сборная России по художественной гимнастике присоединилась к движению Putin Team

    Теги Владимир Путин художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика)

    Сборная России по художественной гимнастике присоединилась к общественному движению Putin Team.

    Напомним, что о создании этого движения в поддержку Владимира Путина объявил хоккеист Александр Овечкин.

    «Присоединяемся к этому движению, мы уже давно к нему присоединились.

    Просто названия никакого не дали, но мы уже 20 лет в движении, поем гимн России, и половина из этого – в честь нашей страны, президента, который нашу страну держит», – рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

    «Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин

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