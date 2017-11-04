Сборная России по художественной гимнастике присоединилась к движению Putin Team

Сборная России по художественной гимнастике присоединилась к общественному движению Putin Team.

Напомним, что о создании этого движения в поддержку Владимира Путина объявил хоккеист Александр Овечкин.

«Присоединяемся к этому движению, мы уже давно к нему присоединились.

Просто названия никакого не дали, но мы уже 20 лет в движении, поем гимн России, и половина из этого – в честь нашей страны, президента, который нашу страну держит», – рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

«Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин