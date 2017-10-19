Рустам Шарипов: «Впервые слышу о ситуации с Гуцу и Щербо»

Двукратный олимпийский чемпион Рустам Шарипов, ныне работающий главным тренером университета штата Огайо по спортивной гимнастике, сообщил, что ничего не знал о изнасиловании Татьяны Гуцу Виталием Щербо.

«Слышу об этой ситуации впервые. Ничего не происходило в моем присутствии. На этом все», – рассказал Шарипов.

«Для всех заинтересованных. Я могу высказываться только насчет тех обвинений, которые адресованы в мой адрес, а они неправдивы. Это впервые, когда я слышу обвинения в некорректном поведении», – написал Шарипов в фэйсбуке.

Великого гимнаста обвиняют в изнасиловании. Только факты