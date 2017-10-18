Мать Виталия Щербо: «Может, мой сын всю женскую команду изнасиловал? Чушь! Гуцу просто хочет от него денег»

Валентина Щербо, мать шестикратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Виталия Щербо, заявила, что обвинения в изнасиловании украинской гимнастки Татьяны Гуцу являются лживым.

«Это полный бред! И самое неприятное в этой истории, что сейчас сыну нужно будет оправдываться и, как говорится, доказывать, что ты не верблюд. Ведь обвинить спустя почти 30 лет – проще некуда.

И вот вопрос: раньше у Татьяны Гуцу на такое «признание» не было времени? Почему выжидала? Отчего не выдала «новость» по горячим следам? А теперь она выдает «сенсацию». Безусловно, нужный эффект будет достигнут – Гуцу снова окажется в центре внимания СМИ. Гораздо сложнее оправдываться тому, кого обвинили.

Может быть, Таня, зная, что у сына в Америке бизнес, хочет деньги с него «снять»? Но я уверена, что он будет защищать свое доброе имя.

– Какие отношения были у Виталия с Татьяной в то время, когда они были спортсменами?

– Чисто дружеские. Сын и с Таней дружил, и со всеми остальными гимнастками. Может быть, Виталий Щербо всю женскую команду изнасиловал? Чушь!» – сказала Валентина Щербо.

Виталий Щербо: «Задорнов говорит, что американцы тупые. Но они просто видят в других цветах»