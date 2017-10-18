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    Мать Виталия Щербо: «Может, мой сын всю женскую команду изнасиловал? Чушь! Гуцу просто хочет от него денег»

    Теги происшествия спортивная гимнастика Виталий Щербо Татьяна Гуцу

    Валентина Щербо, мать шестикратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Виталия Щербо, заявила, что обвинения в изнасиловании украинской гимнастки Татьяны Гуцу являются лживым.

    «Это полный бред! И самое неприятное в этой истории, что сейчас сыну нужно будет оправдываться и, как говорится, доказывать, что ты не верблюд. Ведь обвинить спустя почти 30 лет – проще некуда.

    И вот вопрос: раньше у Татьяны Гуцу на такое «признание» не было времени? Почему выжидала? Отчего не выдала «новость» по горячим следам? А теперь она выдает «сенсацию». Безусловно, нужный эффект будет достигнут – Гуцу снова окажется в центре внимания СМИ. Гораздо сложнее оправдываться тому, кого обвинили.

    Может быть, Таня, зная, что у сына в Америке бизнес, хочет деньги с него «снять»? Но я уверена, что он будет защищать свое доброе имя.

    Какие отношения были у Виталия с Татьяной в то время, когда они были спортсменами?

    – Чисто дружеские. Сын и с Таней дружил, и со всеми остальными гимнастками. Может быть, Виталий Щербо всю женскую команду изнасиловал? Чушь!» – сказала  Валентина Щербо.

    Виталий Щербо: «Задорнов говорит, что американцы тупые. Но они просто видят в других цветах»

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