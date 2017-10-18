Гуцу намерена подать в суд на Щербо по факту изнасилования

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Татьяна Гуцу заявила, что намерена обратиться в суд в связи с делом о насилии со стороны шестикратного победителя Игр-1992 Виталия Щербо.

По словам Гуцу, Щербо изнасиловал ее во время турнира в Штутгарте, на котором выступала команда СССР.

«Не могу на данный момент разговаривать на эту тему, потому что веду сейчас разговор с адвокатом. Это очень серьезное дело, это не с бухты-барахты.

Это ужасное горе. И трагедия в нашем спорте. Я буду начинать судебный процесс.

Какие буду требования к Щербо? Я не могу сказать подробнее», – сказала Гуцу.

На данный момент Гуцу и Щербо оба проживают в США.

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