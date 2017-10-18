Гуцу намерена подать в суд на Щербо по факту изнасилования
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Татьяна Гуцу заявила, что намерена обратиться в суд в связи с делом о насилии со стороны шестикратного победителя Игр-1992 Виталия Щербо.
По словам Гуцу, Щербо изнасиловал ее во время турнира в Штутгарте, на котором выступала команда СССР.
«Не могу на данный момент разговаривать на эту тему, потому что веду сейчас разговор с адвокатом. Это очень серьезное дело, это не с бухты-барахты.
Это ужасное горе. И трагедия в нашем спорте. Я буду начинать судебный процесс.
Какие буду требования к Щербо? Я не могу сказать подробнее», – сказала Гуцу.
На данный момент Гуцу и Щербо оба проживают в США.
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