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    Гуцу намерена подать в суд на Щербо по факту изнасилования

    Теги происшествия спортивная гимнастика Виталий Щербо Татьяна Гуцу

    Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Татьяна Гуцу заявила, что намерена обратиться в суд в связи с делом о насилии со стороны шестикратного победителя Игр-1992 Виталия Щербо.

    По словам Гуцу, Щербо изнасиловал ее во время турнира в Штутгарте, на котором выступала команда СССР.

    «Не могу на данный момент разговаривать на эту тему, потому что веду сейчас разговор с адвокатом. Это очень серьезное дело, это не с бухты-барахты.

    Это ужасное горе. И трагедия в нашем спорте. Я буду начинать судебный процесс.

    Какие буду требования к Щербо? Я не могу сказать подробнее», – сказала Гуцу.

    На данный момент Гуцу и Щербо оба проживают в США.

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