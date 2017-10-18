Татьяна Торопова: «Может, Щербо немного и лез к Гуцу, но чтобы имело место насилие? Нет!»

Бывшая советская гимнастка Татьяна Торопова прокомментировала заявление двукратной олимпийской чемпионки Татьяны Гуцу о том, что в 1991 году ее изнасиловал партнер по команде Виталий Щербо.

«Хочу сказать, что ни о каком насилии при мне я понятия не имею. Я не видела, ничего такого не происходило. Были дружеские отношения, и только. Я была в то время такой же маленькой, как и она.

Извините меня, мы спортсмены! Уверена, что никакого криминала не было. Мы были заняты спортом, а конкретно в тот раз приехали в Штутгарт выступать, а не заниматься, извините меня, бл***твом, правильно?

– Гуцу ставит вам в вину то, что вы остались в стороне от случившегося.

– Я в шоке! Почему она такое высказывание сделала?

Помню, тогда соревнования у мужчин завершились, а на следующий день на старт должны были выйти женщины. Они (Гуцу и Щербо) пришли в комнату, чтобы порадоваться тому, как сложился соревновательный день. Засиделись просто допоздна! Мы должны были ложиться спать, и я попросила Виталика уйти к себе в комнату.

Конечно, может, он немного и лез к ней, но чтобы имело место насилие? Нет! Чтобы у нее был стресс на фоне чего-то подобного, такого тоже не помню, честно. Да, много лет прошло, но чтобы насилие… Нет, при мне - нет», – сказала Торопова.

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