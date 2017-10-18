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    Двукратная олимпийская чемпионка Гуцу обвинила шестикратного победителя Игр Щербо в изнасиловании

    Теги происшествия спортивная гимнастика Виталий Щербо Татьяна Гуцу

    Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Татьяна Гуцу обвинила шестикратного победителя Игр Виталия Щербо в изнасиловании.

    «Я набралась смелости после почти 27 лет.

    Татьяна Торопова, которую я считала своей подругой и товарищем по сборной СССР, спасибо тебе за то, что не набралась смелости, когда мне это было необходимо больше всего, чтобы постоять за меня и побороться за права женщин. Нет – значит нет. Ты была там и слышала все, но не сделала ничего, чтобы защитить меня.

    Рустам Шарипов, спасибо и тебе, что был таким хорошим товарищем своему другу и не стал защищать 15-летнюю девочку.

    Кто изнасиловал меня в Штутгарте в 1991 году?

    Это был Виталий Щербо. Монстр, который держал меня в клетке на протяжении долгих лет. Знаю, что ты попытаешься оправдать себя. Но детали, которыми я располагаю, гораздо сильнее твоих слов. Сейчас я сильна как никогда.

    Ты больше не сможешь меня сломать. Это моя история Золушки.

    Я пережила это, и буду поддерживать всех, кто боится говорить, я буду уверенной в себе, буду помогать другим», – написала Гуцу.

    Гуцу и Щербо входили в состав Объединенной команды на Олимпиаде 1992 года в Барселоне. Гуцу, позднее выступавшая за Украину, завоевала два золота, серебро и бронзу. Щербо, выступавший за Беларусь, принес команде шесть золотых наград.

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