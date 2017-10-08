Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Белявский взял бронзу на брусьях, Еремина – 5-я на бревне, другие результаты

Сегодня на чемпионате мира по спортивной гимнастике в канадском Монреале проходят соревнования в отдельных дисциплинах. Российский гимнаст Давид Белявский завоевал бронзу в упражнениях на параллельных брусьях.

Спортивная гимнастика

Чемпионат мира

Монреаль, Канада

Мужчины

Параллельные бурсья

1. Цзоу Цзин Юань (Китай) – 15,900

2. Олег Верняев (Украина) – 15,833

3. Давид Белявский (Россия) – 15,266

4. Манрике Лардуэт (Куба) – 15,166

5. Линь Чаопань (Китай) – 15,133

6. Пабло Бреггер (Швейцария) – 14,733

7. Марсель Нгуйен (Германия) – 14,700

8. Ферхат Арикан (Турция) – 14,100

Опорный прыжок

1. Кэндзо Сираи (Япония) – 14,900

2. Игорь Радивилов (Украина) – 14,899

3. Хансол Ким (Южная Корея) – 14,766

4. Мариан Драгулеску (Румыния) – 14,716

5. Хорхе Альфредо Вега Лопес (Гватемала) – 14,704

6. Кейсуке Асато (Япония) – 14,349

7. Захари Хримече (Франция) – 14,083

8. Артур Далалоян (Россия) – 13,966

Женщины

Бревно

1. Паулина Шефер (Германия) – 13,533

2. Морган Хард (США) – 13,400

3. Табеа Альт (Германия) – 13,300

4. Маи Мураками (Япония) – 13,066

5. Елена Еремина (Россия) – 12,966

6. Асука Терамото (Япония) – 12,966

7. Лю Тинтин (Китай) – 12,766

8. Элизабет Блэк (Канада) – 12,400

Вольные упражнения

1. Маи Мураками (Япония) – 14,233

2. Джейд Кэри (США) – 14,200

3. Клаудия Фрагапейн (Великобритания) – 13,933

4. Таис Сантос (Бразилия) – 13,666

5. Бруклин Мурс (Канада) – 13,650

6. Лара Мори (Италия) – 13,266

7. Элизабет Блэк (Канада) – 12,900

Итальянка Ванесса Феррари получила травму и не смогла завершить выступление.