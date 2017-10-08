Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Белявский взял бронзу на брусьях, Еремина – 5-я на бревне, другие результаты
Сегодня на чемпионате мира по спортивной гимнастике в канадском Монреале проходят соревнования в отдельных дисциплинах. Российский гимнаст Давид Белявский завоевал бронзу в упражнениях на параллельных брусьях.
Спортивная гимнастика
Чемпионат мира
Монреаль, Канада
Мужчины
Параллельные бурсья
1. Цзоу Цзин Юань (Китай) – 15,900
2. Олег Верняев (Украина) – 15,833
3. Давид Белявский (Россия) – 15,266
4. Манрике Лардуэт (Куба) – 15,166
5. Линь Чаопань (Китай) – 15,133
6. Пабло Бреггер (Швейцария) – 14,733
7. Марсель Нгуйен (Германия) – 14,700
8. Ферхат Арикан (Турция) – 14,100
Опорный прыжок
1. Кэндзо Сираи (Япония) – 14,900
2. Игорь Радивилов (Украина) – 14,899
3. Хансол Ким (Южная Корея) – 14,766
4. Мариан Драгулеску (Румыния) – 14,716
5. Хорхе Альфредо Вега Лопес (Гватемала) – 14,704
6. Кейсуке Асато (Япония) – 14,349
7. Захари Хримече (Франция) – 14,083
8. Артур Далалоян (Россия) – 13,966
Женщины
Бревно
1. Паулина Шефер (Германия) – 13,533
2. Морган Хард (США) – 13,400
3. Табеа Альт (Германия) – 13,300
4. Маи Мураками (Япония) – 13,066
5. Елена Еремина (Россия) – 12,966
6. Асука Терамото (Япония) – 12,966
7. Лю Тинтин (Китай) – 12,766
8. Элизабет Блэк (Канада) – 12,400
Вольные упражнения
1. Маи Мураками (Япония) – 14,233
2. Джейд Кэри (США) – 14,200
3. Клаудия Фрагапейн (Великобритания) – 13,933
4. Таис Сантос (Бразилия) – 13,666
5. Бруклин Мурс (Канада) – 13,650
6. Лара Мори (Италия) – 13,266
7. Элизабет Блэк (Канада) – 12,900
Итальянка Ванесса Феррари получила травму и не смогла завершить выступление.
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