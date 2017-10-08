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    Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Белявский взял бронзу на брусьях, Еремина – 5-я на бревне, другие результаты

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    Сегодня на чемпионате мира по спортивной гимнастике в канадском Монреале проходят соревнования в отдельных дисциплинах. Российский гимнаст Давид Белявский завоевал бронзу в упражнениях на параллельных брусьях.

    Спортивная гимнастика

    Чемпионат мира

    Монреаль, Канада

    Мужчины

    Параллельные бурсья

    1. Цзоу Цзин Юань (Китай) – 15,900
    2. Олег Верняев (Украина) – 15,833
    3. Давид Белявский (Россия) – 15,266
    4. Манрике Лардуэт (Куба) – 15,166
    5. Линь Чаопань (Китай) – 15,133
    6. Пабло Бреггер (Швейцария) – 14,733
    7. Марсель Нгуйен (Германия) – 14,700
    8. Ферхат Арикан (Турция) – 14,100

    Опорный прыжок

    1. Кэндзо Сираи (Япония) – 14,900
    2. Игорь Радивилов (Украина) – 14,899
    3. Хансол Ким (Южная Корея) – 14,766
    4. Мариан Драгулеску (Румыния) – 14,716
    5. Хорхе Альфредо Вега Лопес (Гватемала) – 14,704
    6. Кейсуке Асато (Япония) – 14,349
    7. Захари Хримече (Франция) – 14,083
    8. Артур Далалоян (Россия) – 13,966

    Женщины

    Бревно

    1. Паулина Шефер (Германия) – 13,533
    2. Морган Хард (США) – 13,400
    3. Табеа Альт (Германия) – 13,300
    4. Маи Мураками (Япония) – 13,066
    5. Елена Еремина (Россия) – 12,966
    6. Асука Терамото (Япония) – 12,966
    7. Лю Тинтин (Китай) – 12,766
    8. Элизабет Блэк (Канада) – 12,400

    Вольные упражнения

    1. Маи Мураками (Япония) – 14,233
    2. Джейд Кэри (США) – 14,200
    3. Клаудия Фрагапейн (Великобритания) – 13,933
    4. Таис Сантос (Бразилия) – 13,666
    5. Бруклин Мурс (Канада) – 13,650
    6. Лара Мори (Италия) – 13,266
    7. Элизабет Блэк (Канада) – 12,900

    Итальянка Ванесса Феррари получила травму и не смогла завершить выступление.

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