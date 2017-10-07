Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Белявский взял серебро в упражнениях на коне
Сегодня на чемпионате мира по спортивной гимнастике в канадском Монреале проходят соревнования в отдельных дисциплинах среди мужчин. В упражнениях на коне россиянин Давид Белявский взял серебро.
Спортивная гимнастика
Чемпионат мира
Монреаль, Канада
Мужчины
Отдельные виды
Конь
1. Макс Уитлок (Великобритания) – 15,441
2. Давид Белявский (Россия) – 15,100
3. Сяо Жотэн (Китай) – 15,066
4. Александр Наддур (США) – 14,750
5. Арутюн Мердинян (Армения) – 14,700
6. Вэн Хао (Китай)- 14,500
7. Олег Верняев (Украина) – 13,700
8. Сасо Бертонселж (Словения) – 12,966
Вольные упражнения
1. Кензо Шираи (Япония) – 15,633
2. Артем Долгопят (Израиль) – 14,533
3. Юл Молдауэр (США) – 14,500
4. Брэм Верхофстад (Голландия) – 14,333
5. Томас Гонзалес (Чили) – 14,266
6. Доннелл Уиттенбург (США) – 14,166
7. Манрике Лардуэт (Куба) – 14,100
8. Хансол Ким (Южная Корея) – 14,100
9. Милад Карими (Казахстан) – 13,266
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