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    Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Белявский взял серебро в упражнениях на коне

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    Сегодня на чемпионате мира по спортивной гимнастике в канадском Монреале проходят соревнования в отдельных дисциплинах среди мужчин. В упражнениях на коне россиянин Давид Белявский взял серебро.

    Спортивная гимнастика

    Чемпионат мира

    Монреаль, Канада

    Мужчины

    Отдельные виды

    Конь

    1. Макс Уитлок (Великобритания) – 15,441
    2. Давид Белявский (Россия) – 15,100
    3. Сяо Жотэн (Китай) – 15,066
    4. Александр Наддур (США) – 14,750
    5. Арутюн Мердинян (Армения) – 14,700
    6. Вэн Хао (Китай)- 14,500
    7. Олег Верняев (Украина) – 13,700
    8. Сасо Бертонселж (Словения) – 12,966

    Вольные упражнения

    1. Кензо Шираи (Япония) – 15,633
    2. Артем Долгопят (Израиль) – 14,533
    3. Юл Молдауэр (США) – 14,500
    4. Брэм Верхофстад (Голландия) – 14,333
    5. Томас Гонзалес (Чили) – 14,266
    6. Доннелл Уиттенбург (США) – 14,166
    7. Манрике Лардуэт (Куба) – 14,100
    8. Хансол Ким (Южная Корея) – 14,100
    9. Милад Карими (Казахстан) – 13,266

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