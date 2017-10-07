Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Белявский взял серебро в упражнениях на коне

Сегодня на чемпионате мира по спортивной гимнастике в канадском Монреале проходят соревнования в отдельных дисциплинах среди мужчин. В упражнениях на коне россиянин Давид Белявский взял серебро.

Спортивная гимнастика

Чемпионат мира

Монреаль, Канада

Мужчины

Отдельные виды

Конь

1. Макс Уитлок (Великобритания) – 15,441

2. Давид Белявский (Россия) – 15,100

3. Сяо Жотэн (Китай) – 15,066

4. Александр Наддур (США) – 14,750

5. Арутюн Мердинян (Армения) – 14,700

6. Вэн Хао (Китай)- 14,500

7. Олег Верняев (Украина) – 13,700

8. Сасо Бертонселж (Словения) – 12,966

Вольные упражнения

1. Кензо Шираи (Япония) – 15,633

2. Артем Долгопят (Израиль) – 14,533

3. Юл Молдауэр (США) – 14,500

4. Брэм Верхофстад (Голландия) – 14,333

5. Томас Гонзалес (Чили) – 14,266

6. Доннелл Уиттенбург (США) – 14,166

7. Манрике Лардуэт (Куба) – 14,100

8. Хансол Ким (Южная Корея) – 14,100

9. Милад Карими (Казахстан) – 13,266