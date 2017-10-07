Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Россиянка Еремина завоевала бронзу в индивидуальном многоборье

Американская гимнастка Морган Хард выиграла золото в многоборье на проходящем в Монреале чемпионате мира по спортивной гимнастике, россиянка Елена Еремина завоевала бронзу.

Спортивная гимнастика

Чемпионат мира

Монреаль, Канада

Женщины

Многоборье

1. Морган Хард (США) — 55,232

2. Элизабет Блэк (Канада) — 55,132

3. Елена Еремина (Россия) — 54,799…

16. Ангелина Мельникова (Россия) — 51,341