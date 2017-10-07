Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Россиянка Еремина завоевала бронзу в индивидуальном многоборье

    Теги сборная России жен чемпионат мира результаты сборная США жен Элизабет Блэк сборная Канады жен Ангелина Мельникова Елена Еремина Морган Хард

    Американская гимнастка Морган Хард выиграла золото в многоборье на проходящем в Монреале чемпионате мира по спортивной гимнастике, россиянка Елена Еремина завоевала бронзу.

    Спортивная гимнастика

    Чемпионат мира

    Монреаль, Канада

    Женщины

    Многоборье

    1. Морган Хард (США) — 55,232
    2. Элизабет Блэк (Канада) — 55,132
    3. Елена Еремина (Россия) — 54,799…
    16. Ангелина Мельникова (Россия) — 51,341

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться