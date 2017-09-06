Российская гимнастка Сосницкая, бронзовый призер ЧМ, может перейти в сборную Грузии

Вице-президент Национальной федерации гимнастики Грузии Бесо Гамсахурдия рассказал, что россиянка Алла Сосницкая, бронзовый призер ЧМ-2014, может перейти в сборную Грузии.

«Сосницкая в середине июля выступала под флагом Грузии еще на турнире в Батуми. Но ни о каком свершившемся переходе пока речи не идет. Сама спортсменка вместе с мамой и тренером сейчас находятся в раздумьях.

Мы никак не собираемся сами вмешиваться в этот процесс, мы очень благодарны Федерации спортивной гимнастики России за ту большую помощь, которую она оказывает гимнастике Грузии», – рассказал Гамсахурдия.