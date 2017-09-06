Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Российская гимнастка Сосницкая, бронзовый призер ЧМ, может перейти в сборную Грузии

    Теги спортивная гимнастика сборная России жен ФСГР Алла Сосницкая натурализация сборная Грузии жен

    Вице-президент Национальной федерации гимнастики Грузии Бесо Гамсахурдия рассказал, что россиянка Алла Сосницкая, бронзовый призер ЧМ-2014, может перейти в сборную Грузии.

    «Сосницкая в середине июля выступала под флагом Грузии еще на турнире в Батуми. Но ни о каком свершившемся переходе пока речи не идет. Сама спортсменка вместе с мамой и тренером сейчас находятся в раздумьях.

    Мы никак не собираемся сами вмешиваться в этот процесс, мы очень благодарны Федерации спортивной гимнастики России за ту большую помощь, которую она оказывает гимнастике Грузии», – рассказал Гамсахурдия.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться