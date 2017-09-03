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    Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Россия выиграла золото и серебро в групповом турнире

    Теги художественная гимнастика чемпионат мира результаты Анастасия Близнюк сборная России (художественная гимнастика) сборная Италии по художественной гимнастике сборная Болгарии по художественной гимнастике сборная Японии по художественной гимнастике Анастасия Татарева Мария Толкачева Мария Кравцова Ксения Полякова Евгения Леванова

    Российские спортсменки выиграли золото и серебро в заключительный день чемпионата мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.

    Художественная гимнастика

    Чемпионат мира

    Пезаро, Италия

    Группы

    Пять обручей

    1. Италия – 18,900
    2. Россия – 18,700
    3. Япония – 18,600

    Три мяча и две скакалки

    1. Россия – 18,900
    2. Япония – 18,650
    3. Болгария – 18,600

    Сборная России:  Анастасия Близнюк, Евгения Леванова, Ксения Полякова, Анастасия Татарева, Мария Толкачева и Мария Кравцова.

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