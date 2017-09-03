Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Россия выиграла золото и серебро в групповом турнире
Российские спортсменки выиграли золото и серебро в заключительный день чемпионата мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.
Художественная гимнастика
Чемпионат мира
Пезаро, Италия
Группы
Пять обручей
1. Италия – 18,900
2. Россия – 18,700
3. Япония – 18,600
Три мяча и две скакалки
1. Россия – 18,900
2. Япония – 18,650
3. Болгария – 18,600
Сборная России: Анастасия Близнюк, Евгения Леванова, Ксения Полякова, Анастасия Татарева, Мария Толкачева и Мария Кравцова.
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