Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Россия выиграла золото и серебро в групповом турнире

Российские спортсменки выиграли золото и серебро в заключительный день чемпионата мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.

Художественная гимнастика

Чемпионат мира

Пезаро, Италия

Группы

Пять обручей

1. Италия – 18,900

2. Россия – 18,700

3. Япония – 18,600

Три мяча и две скакалки

1. Россия – 18,900

2. Япония – 18,650

3. Болгария – 18,600

Сборная России: Анастасия Близнюк, Евгения Леванова, Ксения Полякова, Анастасия Татарева, Мария Толкачева и Мария Кравцова.