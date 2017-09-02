Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Россия выиграла золото в групповом многоборье
2 сентября в итальянском Пезаро на чемпионате мира по художественной гимнастике были разыграны медали в групповом многоборье.
Российская команда в составе Анастасии Близнюк, Анастасии Татаревой, Марии Толкачевой, Ксении Поляковой, Марии Кравцовой и Евгении Левановой завоевала золото.
Художественная гимнастика
Чемпионат мира
Пезаро, Италия
Групповое многоборье
1. Россия — 37,700
2. Болгария — 36,950
3. Япония — 36,650
4. Италия — 36,625
5. Беларусь — 36,425
6. Украина — 35,600
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