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    Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Россия выиграла золото в групповом многоборье

    Теги художественная гимнастика чемпионат мира результаты сборная Украины жен сборная Беларуси жен сборная Италии жен сборная Болгарии жен Анастасия Близнюк сборная Японии жен сборная России (художественная гимнастика) Анастасия Татарева Мария Толкачева Мария Кравцова Ксения Полякова Евгения Леванова

    2 сентября в итальянском Пезаро на чемпионате мира по художественной гимнастике были разыграны медали в групповом многоборье.

    Российская команда в составе Анастасии Близнюк, Анастасии Татаревой, Марии Толкачевой, Ксении Поляковой, Марии Кравцовой и Евгении Левановой завоевала золото.

    Художественная гимнастика

    Чемпионат мира

    Пезаро, Италия

    Групповое многоборье

    1. Россия — 37,700
    2. Болгария — 36,950
    3. Япония — 36,650
    4. Италия — 36,625
    5. Беларусь — 36,425
    6. Украина — 35,600

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