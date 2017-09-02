Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Россия выиграла золото в групповом многоборье

2 сентября в итальянском Пезаро на чемпионате мира по художественной гимнастике были разыграны медали в групповом многоборье.

Российская команда в составе Анастасии Близнюк, Анастасии Татаревой, Марии Толкачевой, Ксении Поляковой, Марии Кравцовой и Евгении Левановой завоевала золото.

Художественная гимнастика

Чемпионат мира

Пезаро, Италия

Групповое многоборье

1. Россия — 37,700

2. Болгария — 36,950

3. Япония — 36,650

4. Италия — 36,625

5. Беларусь — 36,425

6. Украина — 35,600