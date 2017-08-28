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    Универсиада. Художественная гимнастка Бравикова выиграла золото в многоборье, у Селезневой — серебро

    Теги художественная гимнастика результаты Универсиада сборная России (художественная гимнастика) сборная Беларуси (художественная гимнастика) Анна Божко Екатерина Селезнева Юлия Бравикова

    Сегодня в Китайском Тайбэе проходит девятый день летней Универсиады.

    Художественные гимнастки Юлия Бравикова и Екатерина Селезнева завоевали золото и серебро в индивидуальном многоборье. 

    Универсиада-2017

    Тайбэй, Тайвань

    Художественная гимнастика

    Индивидуальное многоборье

    1. Юлия Бравикова (Россия) – 71,200
    2. Екатерина Селезнёва (Россия) – 69,175
    3. Анна Божко (Беларусь) – 62,700

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