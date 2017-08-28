Универсиада. Художественная гимнастка Бравикова выиграла золото в многоборье, у Селезневой — серебро

Сегодня в Китайском Тайбэе проходит девятый день летней Универсиады.

Художественные гимнастки Юлия Бравикова и Екатерина Селезнева завоевали золото и серебро в индивидуальном многоборье.

Универсиада-2017

Тайбэй, Тайвань

Художественная гимнастика

Индивидуальное многоборье

1. Юлия Бравикова (Россия) – 71,200

2. Екатерина Селезнёва (Россия) – 69,175

3. Анна Божко (Беларусь) – 62,700