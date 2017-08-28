Универсиада. Художественная гимнастка Бравикова выиграла золото в многоборье, у Селезневой — серебро
Сегодня в Китайском Тайбэе проходит девятый день летней Универсиады.
Художественные гимнастки Юлия Бравикова и Екатерина Селезнева завоевали золото и серебро в индивидуальном многоборье.
Универсиада-2017
Тайбэй, Тайвань
Художественная гимнастика
Индивидуальное многоборье
1. Юлия Бравикова (Россия) – 71,200
2. Екатерина Селезнёва (Россия) – 69,175
3. Анна Божко (Беларусь) – 62,700
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