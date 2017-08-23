Универсиада. Прокопьев и Спиридонова выиграли золото, у Ахаимовой — серебро, другие результаты

В Тайбэе проходит четвертый соревновательный день летней Универсиады.

Универсиада-2017

Тайбэй, Тайвань

Спортивная гимнастика

Мужчины

Вольные упражнения

1. Кирилл Прокопьев (Россия) — 14,800

2. Хансол Ким (Южная Корея) — 14,700

3. Ватару Танигава (Япония) — 14,658…

6. Даниил Казачков (Россия) — 14,183

Конь

1. Ли Чи Кай (Тайвань) – 15,300

2. Олег Верняев (Украина) – 15,033

3. Томомаса Хасегава (Япония) – 14,591…

6. Кирилл Прокопьев (Россия) – 14,066

Женщины

Брусья

1. Дарья Спиридонова (Россия) – 14,233

2. Ким Бай (Германия) – 14,066

3. Элизабет Блэк (Канада) – 13,966…

5. Евгения Шелгунова (Россия) – 13,800

Опорный прыжок

1. Бриттани Роджерс (Канада) – 14,250

2. Лилия Ахаимова (Россия) – 13,983

3. Мария Пасека (Россия) – 13,916

Стрельба из лука

Блочный лук, командные соревнования

Мужчины

1. Россия (Антон Булаев, Александр Дамбаев, Виктор Калашников)

2. Иран

3. Южная Корея

Женщины

1. Южная Корея

2. Россия (Диана Тонтоева, Мария Виноградова, Александра Савенкова)

3. Турция

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.