Универсиада. Прокопьев и Спиридонова выиграли золото, у Ахаимовой — серебро, другие результаты
В Тайбэе проходит четвертый соревновательный день летней Универсиады.
Универсиада-2017
Тайбэй, Тайвань
Спортивная гимнастика
Мужчины
Вольные упражнения
1. Кирилл Прокопьев (Россия) — 14,800
2. Хансол Ким (Южная Корея) — 14,700
3. Ватару Танигава (Япония) — 14,658…
6. Даниил Казачков (Россия) — 14,183
Конь
1. Ли Чи Кай (Тайвань) – 15,300
2. Олег Верняев (Украина) – 15,033
3. Томомаса Хасегава (Япония) – 14,591…
6. Кирилл Прокопьев (Россия) – 14,066
Женщины
Брусья
1. Дарья Спиридонова (Россия) – 14,233
2. Ким Бай (Германия) – 14,066
3. Элизабет Блэк (Канада) – 13,966…
5. Евгения Шелгунова (Россия) – 13,800
Опорный прыжок
1. Бриттани Роджерс (Канада) – 14,250
2. Лилия Ахаимова (Россия) – 13,983
3. Мария Пасека (Россия) – 13,916
Стрельба из лука
Блочный лук, командные соревнования
Мужчины
1. Россия (Антон Булаев, Александр Дамбаев, Виктор Калашников)
2. Иран
3. Южная Корея
Женщины
1. Южная Корея
2. Россия (Диана Тонтоева, Мария Виноградова, Александра Савенкова)
3. Турция
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.
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