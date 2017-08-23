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    Универсиада. Прокопьев и Спиридонова выиграли золото, у Ахаимовой — серебро, другие результаты

    Теги спортивная гимнастика результаты сборная России жен сборная России стрельба из лука сборная России сборная Украины Универсиада сборная Южной Кореи сборная Ирана сборная Южной Кореи жен сборная России жен Мария Пасека Олег Верняев сборная Канады жен Бриттани Роджерс Евгения Шелгунова Даниил Казачков Дарья Спиридонова Кирилл Прокопьев Лилия Ахаимова

    В Тайбэе проходит четвертый соревновательный день летней Универсиады.

    Универсиада-2017

    Тайбэй, Тайвань

    Спортивная гимнастика

    Мужчины

    Вольные упражнения

    1. Кирилл Прокопьев (Россия) — 14,800
    2. Хансол Ким (Южная Корея) — 14,700
    3. Ватару Танигава (Япония) — 14,658…
    6. Даниил Казачков (Россия) — 14,183

    Конь
    1. Ли Чи Кай (Тайвань) – 15,300
    2. Олег Верняев (Украина) – 15,033
    3. Томомаса Хасегава (Япония) – 14,591… 
    6. Кирилл Прокопьев (Россия) – 14,066

    Женщины

    Брусья

    1. Дарья Спиридонова (Россия) – 14,233
    2. Ким Бай (Германия) – 14,066
    3. Элизабет Блэк (Канада) – 13,966… 
    5. Евгения Шелгунова (Россия) – 13,800

    Опорный прыжок

    1. Бриттани Роджерс (Канада) – 14,250
    2. Лилия Ахаимова (Россия) – 13,983
    3. Мария Пасека (Россия) – 13,916

    Стрельба из лука

    Блочный лук, командные соревнования

    Мужчины

    1. Россия (Антон Булаев, Александр Дамбаев, Виктор Калашников)
    2. Иран
    3. Южная Корея

    Женщины

    1. Южная Корея
    2. Россия (Диана Тонтоева, Мария Виноградова, Александра Савенкова)
    3. Турция

    ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

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