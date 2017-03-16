Президент федерации гимнастики США подал в отставку из-за скандала с сексуальными домогательствами

Президент федерации гимнастики США Стив Пенни подал в отставку из-за скандала с сексуальными домогательствами.

Напомним, что по итогам расследования стало известно о сотнях случаев сексуальных домогательств со стороны тренеров в американской спортивной гимнастике. После этого НОК США рекомендовал Пенни уйти в отставку со своего поста.

«У меня сердце разрывалось, когда я узнал обо всех этих случаях. Это ужасно, что молодые спортсменки подвергались такому.

Мое решение покинуть свой пост было вызвано только желанием поддержать интересы гимнастики в США», – рассказал Пенни.