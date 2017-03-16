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    Президент федерации гимнастики США подал в отставку из-за скандала с сексуальными домогательствами

    Теги спортивная гимнастика сборная США сборная США жен

    Президент федерации гимнастики США Стив Пенни подал в отставку из-за скандала с сексуальными домогательствами.

    Напомним, что по итогам расследования стало известно о сотнях случаев сексуальных домогательств со стороны тренеров в американской спортивной гимнастике. После этого НОК США рекомендовал Пенни уйти в отставку со своего поста.

    «У меня сердце разрывалось, когда я узнал обо всех этих случаях. Это ужасно, что молодые спортсменки подвергались такому.

    Мое решение покинуть свой пост было вызвано только желанием поддержать интересы гимнастики в США», – рассказал Пенни.

     

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