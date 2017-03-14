Мать оставила без жилья и денег серебряного призера Лондона-2012 гимнастку Гришину

Серебряный призер Лондона-2012 по спортивной гимнастике Анастасия Гришина заявила, что мать выгнала ее из дома и оставила без денег.

«Мне очень стыдно, больно и обидно. Поверить не могу, что так со мной поступил не кто-нибудь чужой, а родная мать. Она забрала все мои деньги и жилье. Все, что я заработала в спорте. Даже машину, которую мне, как медалистке вручил после Олимпиады мэр Собянин.

У меня ничего не осталось. Теперь я с маленьким ребенком буквально на улице.

Все имущество, все, что было куплено, все записано не на меня. Мама и моего ребенка может легко сделать бомжом. Я столько лет тренировалась, я угробила здоровье, и на честно заработанные деньги не могу даже расслабиться в декрете. Муж работает, но львиная часть доходов уходит на аренду квартиры.

Моя семья жила на мои деньги. А потом, когда у меня доходы закончились, когда я вышла в декрет и мне оказалась нужна их помощь, меня просто выгнали и все.

Более того, теперь мне звонят и братья, и папа и угрожают, что если я не прекращу шум, будет хуже. Мама же пишет, что унесет мои деньги с собой в могилу. Но что мне делать, если жить негде?» – рассказала Гришина.

Бывшая спортсменка обратилась с иском в суд, а также написала заявление об угрозах в полицию. Гришина отправила письма с просьбой о помощи президенту России Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину.