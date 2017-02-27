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    Олимпийские медали Ольги Корбут были проданы на аукционе за 230 тысяч долларов

    Теги спортивная гимнастика Монреаль-1976 Ольга Корбут

    Олимпийские медали четырехкратной чемпионки Игр Ольги Корбут, которая с 1991 года живет в Штатах, были проданы на аукционе в США за общую стоимость 230 тысяч долларов.

    Командная золотая медаль Мюнхена-1972 была продана за 66 тысяч долларов, золото этих же Игр в вольных упражнениях – за 52,8 тысячи, серебро в упражнении на брусьях – за 24,6. Командное золото Монреаля-1976 года продано за 57,6 тысяч, а серебро за упражнения на бревне – за 24,6.

    Также в рамках торгов был продан гимнастический купальник, в котором Корбут выступала в Лондоне в 1973 году. Его стоимость составила три тысячи долларов.

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