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    4-кратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут выставила на аукцион медали Мюнхена-1972 и Монреаля-1976

    Теги спортивная гимнастика Монреаль-1976 Ольга Корбут

    Четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут выставила на аукцион свои медали из Мюнхена-1972 и Монреаля-1976.

    24 и 25 февраля в Далласе пройдет аукцион Platinum Night. Среди лотов, выставленных бывшей советской гимнасткой, – пять олимпийских медалей с двух Олимпиад, гимнастический купальник, в котором она выступала в Лондоне в 1973 году, значки мастера спорта СССР, паспорт гражданки США, выданный в 2000 году.

    Всего Корбут выставила на аукцион 32 лота. За золото мюнхенской олимпиады предлагают более 31 тысячи долларов – это самый дорогой лот, самый дешевый – значки мастера спорта международного класса (250 долларов).

    За свою карьеру Корбут, которую прозвали «чудом с косичками», завоевала шесть олимпийских наград – четыре золота и два серебра.

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