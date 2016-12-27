Алина Кабаева: «Очевидно, что WADA пристрастно к нашим спортсменам»
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева поделилась мнением о допинговой проблеме в России.
– Как вы считаете: в России действительно такие большие проблемы с допингом или WADA пристрастно к нашим спортсменам?
– То, что WADA пристрастно к нашим спортсменам, – это очевидно. Но Россия – великая спортивная держава, которая внесла в развитие олимпийского движения и спорта в целом огромный вклад. Наша страна с уважением относится к международному спортивному сообществу и готова к честному и открытому сотрудничеству по любым спортивным вопросам.
Нет никакой нужды кого-то выслеживать, снимать скрытой камерой и делать доклады на основании рассказов людей, которые нарушали антидопинговое законодательство, которое обязаны были соблюдать.
Я уверена, наша страна, наш олимпийский комитет подготовят достойный и цивилизованный ответ для разрешения всех сомнений по поводу антидопингового контроля.
Если потребуется, разработают и создадут новую систему контроля. На две головы выше той, что есть сейчас. Разумеется, это непростая задача – у нас простых не бывает. Но мы справимся, – сказала Кабаева.
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