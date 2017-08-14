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    Чемпион России по гольфу задержан по подозрению в жестоком убийстве собственной матери

    Теги происшествия Артем Нестеров

    Чемпион России по гольфу Артем Нестеров задержан по подозрению в жестоком убийстве собственной матери.

    Спортсмен в Москве жестоко расправился со своей матерью, о чем позже сообщил жене по телефону.

    «Щербинский суд арестовал в понедельник на два месяца Нестерова, обвиняемого по статье «Умышленное убийство», – сообщили в суде.

    Нестеров является первым мастером спорта по гольфу в России, является чемпионом страны, тренером высшей категории и членом PGA of Russia. Имеет собственную гольф-академию.

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