Гольфисткам запретили носить декольте и мини-юбки

Женская профессиональная ассоциация гольфа (LPGA) ввела новый дресс-код для спортсменок.

Дресс-код запрещает гольфисткам носить форму с глубоким вырезом на груди, леггинсы и короткие юбки.

«Новая форма одежды поможет женщинам-игрокам презентовать себя более профессионально и создаст позитивный образ нашей игре», – прокомментировала введение дресс-кода Хизер Дейли-Донофрио, сотрудник отдела коммуникаций LPGA.

Нововведение ассоциации подверглось многочисленной критике. Издание Teen Vogue, например, назвало новую политику LGPA «дискриминацией женщин по внешнему виду».

Бывший игрок в гольф Мэтт Блэки также скептически отнесся к инициативе LPGA, заявив, что не уверен в том, что более строгий дресс-код повысит привлекательность гольфа.

Роберт Лусетич, пишущий о гольфе, так прокомментировал введение дресс-кода: «Должно быть, автором дресс-кода был учитель моей воскресной школы».