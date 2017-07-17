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    Гольфисткам запретили носить декольте и мини-юбки

    Теги LGPA

    Женская профессиональная ассоциация гольфа (LPGA) ввела новый дресс-код для спортсменок.

    Дресс-код запрещает гольфисткам носить форму с глубоким вырезом на груди, леггинсы и короткие юбки.

    «Новая форма одежды поможет женщинам-игрокам презентовать себя более профессионально и создаст позитивный образ нашей игре», – прокомментировала введение дресс-кода Хизер Дейли-Донофрио, сотрудник отдела коммуникаций LPGA.

    Нововведение ассоциации подверглось многочисленной критике. Издание Teen Vogue, например, назвало новую политику LGPA «дискриминацией женщин по внешнему виду».

    Бывший игрок в гольф Мэтт Блэки также скептически отнесся к инициативе LPGA, заявив, что не уверен в том, что более строгий дресс-код повысит привлекательность гольфа.

    Роберт Лусетич, пишущий о гольфе, так прокомментировал введение дресс-кода: «Должно быть, автором дресс-кода был учитель моей воскресной школы».

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