Тайгер Вудс арестован за вождение в нетрезвом виде

Американский гольфист Тайгер Вудс был арестован на юге Флориды за вождение автомобиля под воздействием алкоголя или наркотиков.

Спортсмен был задержан полицейскими в три часа утра вблизи его дома в Джупитер-Айленд и выпущен из под стражи под личное поручительство несколько часов спустя.

Вудс, являющийся 14-кратным победителем турниров серии «Мэйджор», в апреле перенес четвертую операцию на спине, и на прошлой неделе заявил, что уже много лет не чувствовал себя так хорошо и что у него нет намерений завершать карьеру.