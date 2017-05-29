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    Тайгер Вудс арестован за вождение в нетрезвом виде

    Теги происшествия Тайгер Вудс

    Американский гольфист Тайгер Вудс был арестован на юге Флориды за вождение автомобиля под воздействием алкоголя или наркотиков.

    Спортсмен был задержан полицейскими в три часа утра вблизи его дома в Джупитер-Айленд и выпущен из под стражи под личное поручительство несколько часов спустя.

    Вудс, являющийся 14-кратным победителем турниров серии «Мэйджор», в апреле перенес четвертую операцию на спине, и на прошлой неделе заявил, что уже много лет не чувствовал себя так хорошо и что у него нет намерений завершать карьеру.

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