Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова попросила относиться с уважением к профессиональным спортсменам при высказываниях в социальных сетях.

«Я не хочу много говорить что-то про спорт. Лучше делать, а не говорить. Да, у меня достаточно тяжелая травма, после которой я пытаюсь восстановиться, но это не значит, что я сдамся.

Больше всего нравится, когда я натыкаюсь на записи людей, про то, что все подделано и это травма – очередной обман... Я своим здоровьем шутить не собираюсь! Я будущая мать, жена, хочу быть для своей будущей семьи здоровой, энергичной, веселой.

Вот поэтому прошу относиться не только ко мне, но и к любому профессиональному спортсмену с уважением. И пожелаем всем нам здоровья! Я знаю, что говорить можно сколько угодно. Нужно показывать это делом!

Вот поэтому я ни слова больше не скажу про свои болячки, собираюсь ли я кататься дальше, где я буду участвовать. Вы все сами это увидите», – написала Сотникова.