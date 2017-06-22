Российская фигуристка Юлия Липницкая попросила болельщиков не обсуждать ее личную жизнь.

«Нет у меня никаких беременностей, достали уже. Совесть имейте. Мне что теперь всю жизнь 37 кг весить, чтоб вас порадовать? Нахуделась уже, хватит», – написала Липницкая в комментариях под обсуждением ее фотографий с получения квартиры в Москве.

Напомним, что спортсменка досрочно завершила выступления в сезоне-2016/17 из-за проблем со здоровьем.