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    Юлия Липницкая: «Мне теперь всю жизнь 37 кг весить, чтоб кого-то порадовать? Нахуделась уже, хватит»

    Теги сборная России женское катание Юлия Липницкая

    Российская фигуристка Юлия Липницкая попросила болельщиков не обсуждать ее личную жизнь.

    «Нет у меня никаких беременностей, достали уже. Совесть имейте. Мне что теперь всю жизнь 37 кг весить, чтоб вас порадовать? Нахуделась уже, хватит», – написала Липницкая в комментариях под обсуждением ее фотографий с получения квартиры в Москве.

    Напомним, что спортсменка досрочно завершила выступления в сезоне-2016/17 из-за проблем со здоровьем.

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