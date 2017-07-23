Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чемпионат мира. Гудкова и Жеребченко выиграли золото

    Теги шпага рапира сборная России Татьяна Логунова результаты сборная Италии сборная России жен Любовь Шутова Алексей Черемисинов сборная Украины жен чемпионат мира Виолетта Колобова сборная Японии (рапира) Елена Кривицкая Тимур Сафин Татьяна Гудкова сборная Эстонии жен Дмитрий Жеребченко Тимур Арсланов Даниэле Гароццо Юлия Беляева Дарья Мартынюк сборная Польши жен Ева Нелип Тосия Саито Такаиро Сикине

    Российская шпажистка Татьяна Гудкова и рапирист Дмитрий Жеребченко выиграли золото чемпионата мира в немецком Лейпциге.

    Отметим, что в последний раз россияне выигрывали золото чемпионата мира в женской шпаге восемь лет назад – в 2009 году победу одержала Любовь Шутова.

    Чемпионат мира

    Лейпциг, Германия

    Женщины

    Шпага

    1. Татьяна Гудкова (Россия)
    2. Ева Нелип (Польша)
    3. Юлия Беляева (Эстония)
    3. Елена Кривицкая (Украина)...
    5. Виолетта Колобова (Россия)
    6. Татьяна Логунова (Россия)...
    55. Дарья Мартынюк (Россия)

    Мужчины

    Рапира

    1. Дмитрий Жеребченко (Россия)
    2. Тосия Саито (Япония)
    3. Даниэле Гароццо (Италия)
    3. Такаиро Сикине (Япония)…
    9. Тимур Сафин (Россия)…
    14. Тимур Арсланов (Россия)…
    16. Алексей Черемисинов (Россия)

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться