Российская шпажистка Татьяна Гудкова и рапирист Дмитрий Жеребченко выиграли золото чемпионата мира в немецком Лейпциге.

Отметим, что в последний раз россияне выигрывали золото чемпионата мира в женской шпаге восемь лет назад – в 2009 году победу одержала Любовь Шутова.

Чемпионат мира

Лейпциг, Германия

Женщины

Шпага

1. Татьяна Гудкова (Россия)

2. Ева Нелип (Польша)

3. Юлия Беляева (Эстония)

3. Елена Кривицкая (Украина)...

5. Виолетта Колобова (Россия)

6. Татьяна Логунова (Россия)...

55. Дарья Мартынюк (Россия)

Мужчины

Рапира

1. Дмитрий Жеребченко (Россия)

2. Тосия Саито (Япония)

3. Даниэле Гароццо (Италия)

3. Такаиро Сикине (Япония)…

9. Тимур Сафин (Россия)…

14. Тимур Арсланов (Россия)…

16. Алексей Черемисинов (Россия)