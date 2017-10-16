Александр Жуков: «Сейчас идет речь и о том, чтобы посмотреть воркаут и паркур в качестве олимпийских видов спорта»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков сообщил, что воркаут и паркур могут стать олимпийскими видами спорта.

«Я вхожу в комиссию МОК по олимпийской программе, которая обсуждает, включать или нет тот или иной спорт. В первую очередь, исходят из того, какое количество людей занимается им, во вторую – каковы телевизионные рейтинги, в третью – насколько они привлекательны для рекламодателей.

В вопросе включения скейтбординга исходили из того, что он имеет большую телевизионную аудиторию и очень популярен у огромного числа молодых людей. Сейчас, кстати, идет речь и о том, чтобы посмотреть воркаут и паркур, которые тоже привлекают молодежь», – рассказал Жуков.