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    Александр Жуков: «Сейчас идет речь и о том, чтобы посмотреть воркаут и паркур в качестве олимпийских видов спорта»

    Теги МОК Александр Жуков паркур воркаут

    Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков сообщил, что воркаут и паркур могут стать олимпийскими видами спорта.

    «Я вхожу в комиссию МОК по олимпийской программе, которая обсуждает, включать или нет тот или иной спорт. В первую очередь, исходят из того, какое количество людей занимается им, во вторую – каковы телевизионные рейтинги, в третью – насколько они привлекательны для рекламодателей.

     В вопросе включения скейтбординга исходили из того, что он имеет большую телевизионную аудиторию и очень популярен у огромного числа молодых людей. Сейчас, кстати, идет речь и о том, чтобы посмотреть воркаут и паркур, которые тоже привлекают молодежь», – рассказал Жуков.

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