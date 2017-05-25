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    Украинская Рада ввела понятие «национальных видов спорта» и отнесла к ним гопак

    Теги гопак

    Верховная Рада Украины определила понятие национальных видов спорта и предусмотрела возможность создания федераций. В число таких видов был включен танец гопак.

    Соответствующий закон на пленарном заседании в четверг во втором чтении и в целом поддержали 227 народных депутатов.

    «Наши гопаковцы... Сегодня для них праздник сделали народные депутаты», – сказал после голосования председатель парламента Андрей Парубий.

    Принятым законом определено, что национальными являются виды спорта, основанные на национально-культурных традициях Украины.

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