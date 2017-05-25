Украинская Рада ввела понятие «национальных видов спорта» и отнесла к ним гопак

Верховная Рада Украины определила понятие национальных видов спорта и предусмотрела возможность создания федераций. В число таких видов был включен танец гопак.

Соответствующий закон на пленарном заседании в четверг во втором чтении и в целом поддержали 227 народных депутатов.

«Наши гопаковцы... Сегодня для них праздник сделали народные депутаты», – сказал после голосования председатель парламента Андрей Парубий.

Принятым законом определено, что национальными являются виды спорта, основанные на национально-культурных традициях Украины.