Лэнс Армстронг: «И меня, и Россию сделали символами, чтобы публично разорвать на части за допинг»

Бывший американский велогонщик , пожизненно отстраненный от спорта за нарушение антидопинговых правил, сравнил свою историю с допинговыми скандалами в России.

«Во многом моя история схожа с тем, что происходит сейчас в России. Громкая тема, которую любят обсуждать журналисты и политики. Это тот случай, когда контролирующие органы могут продемонстрировать свою силу и показать, что они что-то делают.

Думаю, это именно то, чем занимался глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгерт – демонстрация того, что организация чем-то занята, успешна в своих задачах.

Идет нападение на символ, который публично раздирают на части, и все – политики, медиа – чувствуют себя хорошо и довольные собой просто уходят. Но проблема-то остается, ничего не меняется.

Посмотрите, что сделал с Россией в последние месяцы, и со всей российской допинговой проблемой. Они устроили из этого большое шоу, но ничего не изменилось.

Такое случается во всех аспектах жизни, неважно – буду это я, русские или Статуя конфедерата. Для того чтобы контролирующие органы выглядели хорошо, происходят атаки на символы», – сказал Армстронг.