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    Лэнс Армстронг: «И меня, и Россию сделали символами, чтобы публично разорвать на части за допинг»

    Теги допинг МОК сборная России Лэнс Армстронг сборная России жен USADA Трэвис Тайгерт Велоспорт

    Бывший американский велогонщик Лэнс Армстронг, пожизненно отстраненный от спорта за нарушение антидопинговых правил, сравнил свою историю с допинговыми скандалами в России.

    «Во многом моя история схожа с тем, что происходит сейчас в России. Громкая тема, которую любят обсуждать журналисты и политики. Это тот случай, когда контролирующие органы могут продемонстрировать свою силу и показать, что они что-то делают.

    Думаю, это именно то, чем занимался глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгерт – демонстрация того, что организация чем-то занята, успешна в своих задачах.

    Идет нападение на символ, который публично раздирают на части, и все – политики, медиа – чувствуют себя хорошо и довольные собой просто уходят. Но проблема-то остается, ничего не меняется.

    Посмотрите, что МОК сделал с Россией в последние месяцы, и со всей российской допинговой проблемой. Они устроили из этого большое шоу, но ничего не изменилось.

    Такое случается во всех аспектах жизни, неважно – буду это я, русские или Статуя конфедерата. Для того чтобы контролирующие органы выглядели хорошо, происходят атаки на символы», – сказал Армстронг.

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