«Джиро д’Италия». 5-й этап. Пелотон преодолеет маршрут с тремя подъемами четвертой категории

Сегодня пройдет пятый этап многодневки «Джиро д’Италия». Пелотон преодолеет маршрут с тремя подъемами четвертой категории.

«Джиро д’Италия»

5-й этап

Агридженто – Санта-Нинфа, Италия

153 км

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Начало – 14.20 по московскому времени. Трансляция – с 14.14 на телеканале Eurosport.

Общий зачет (после 4-го этапа)

1. Роан Деннис (Австралия, BMC) – 14.23,08

2. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 0,01

3. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,17

4. Тим Велленс (Бельгия, Lotto Fix All) – 0,19

5. Пейо Бильбао (Испания, «Астана») – 0,25

6. Максимилиан Шахман (Германия, Quick-Step Floors) – 0,28

7. Доменико Поццовиво (Италия, Bahrain Merida) – то же время

8. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 0,34

9. Патрик Конрад (Дания, BORA – hansgrohe) – 0,35

10. Карлос Бетанкур (Колумбия, Movistar)

11. Жозе Гонсалвеш (Португалия, Katusha – Alpecin) – 0,36

12. Давиде Формоло (Италия, BORA – hansgrohe) – 0,37

13. Диего Улисси (Италия, UAE-Team Emirates) – 0,47...

18. Майкл Вудс (Канада, Cannondale-Drapac) – 0,53

19. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») – 0,54

20. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,55

21. Джордж Беннетт (Австралия, LottoNL-Jumbo) – 0,56

22. Роман Кройцигер (Чехия, Mitchelton-Scott)...

24. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 0,57...

31. Луис Мейнтьес (ЮАР, Dimension Data) – 1,15...

142. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 12,03...

155. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 13,12