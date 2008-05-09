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    «Джиро д’Италия». 5-й этап. Пелотон преодолеет маршрут с тремя подъемами четвертой категории

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    Сегодня пройдет пятый этап многодневки «Джиро д’Италия». Пелотон преодолеет маршрут с тремя подъемами четвертой категории. 

    «Джиро д’Италия»

    5-й этап

    Агридженто – Санта-Нинфа, Италия

    153 км

    Профиль/Карта

    Начало – 14.20 по московскому времени. Трансляция – с 14.14 на телеканале Eurosport. 

    Общий зачет (после 4-го этапа)

    1. Роан Деннис (Австралия, BMC) – 14.23,08
    2. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 0,01
    3. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,17
    4. Тим Велленс (Бельгия, Lotto Fix All) – 0,19
    5. Пейо Бильбао (Испания, «Астана») – 0,25
    6. Максимилиан Шахман (Германия, Quick-Step Floors) – 0,28
    7. Доменико Поццовиво (Италия, Bahrain Merida) – то же время
    8. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 0,34
    9. Патрик Конрад (Дания, BORA – hansgrohe) – 0,35
    10. Карлос Бетанкур (Колумбия, Movistar)
    11. Жозе Гонсалвеш (Португалия, Katusha – Alpecin) – 0,36
    12. Давиде Формоло (Италия, BORA – hansgrohe) – 0,37
    13. Диего Улисси (Италия, UAE-Team Emirates) – 0,47...
    18. Майкл Вудс (Канада, Cannondale-Drapac) – 0,53
    19. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») – 0,54
    20. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,55
    21. Джордж Беннетт (Австралия, LottoNL-Jumbo) – 0,56
    22. Роман Кройцигер (Чехия, Mitchelton-Scott)...
    24. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 0,57...
    31. Луис Мейнтьес (ЮАР, Dimension Data) – 1,15...
    142. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 12,03...
    155. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 13,12

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