«Джиро д’Италия». 5-й этап. Пелотон преодолеет маршрут с тремя подъемами четвертой категории

Сегодня пройдет пятый этап многодневки «Джиро д’Италия». Пелотон преодолеет маршрут с тремя подъемами четвертой категории.
«Джиро д’Италия»
5-й этап
Агридженто – Санта-Нинфа, Италия
153 км
Начало – 14.20 по московскому времени. Трансляция – с 14.14 на телеканале Eurosport.
Общий зачет (после 4-го этапа)
1. Роан Деннис (Австралия, BMC) – 14.23,08
2. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 0,01
3. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,17
4. Тим Велленс (Бельгия, Lotto Fix All) – 0,19
5. Пейо Бильбао (Испания, «Астана») – 0,25
6. Максимилиан Шахман (Германия, Quick-Step Floors) – 0,28
7. Доменико Поццовиво (Италия, Bahrain Merida) – то же время
8. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 0,34
9. Патрик Конрад (Дания, BORA – hansgrohe) – 0,35
10. Карлос Бетанкур (Колумбия, Movistar)
11. Жозе Гонсалвеш (Португалия, Katusha – Alpecin) – 0,36
12. Давиде Формоло (Италия, BORA – hansgrohe) – 0,37
13. Диего Улисси (Италия, UAE-Team Emirates) – 0,47...
18. Майкл Вудс (Канада, Cannondale-Drapac) – 0,53
19. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») – 0,54
20. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,55
21. Джордж Беннетт (Австралия, LottoNL-Jumbo) – 0,56
22. Роман Кройцигер (Чехия, Mitchelton-Scott)...
24. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 0,57...
31. Луис Мейнтьес (ЮАР, Dimension Data) – 1,15...
142. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 12,03...
155. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 13,12