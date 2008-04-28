Голландский велогонщик Вестра признался, что использовал терапевтические исключения для улучшения результатов

Бывший голландский велогонщик Льюве Вестра признался, что использовал терапевтические исключения для улучшения результатов.

Вестра, завершивший карьеру в прошлом году, сообщил, что применял кортизон. Препарат запрещен только в соревновательный период.

«Я делал инъекции, чтобы ехать быстрее, чтобы выигрывать призы, получать комплименты. В первый год в профессиональном спорте мне стало ясно, что достичь побед одними только упорными тренировками нельзя. Если хочешь конкурировать с большими парнями, нужно изучить границы дозволенного. Ты действительно крут, если можешь быстро ездить без кортизона, но, по-моему, таких не существует.

Часто я получал медицинские справки на выдуманные травмы, например, на воспаление в колене. Согласно документам у меня долгие годы были проблемы с коленом. Это позволяло мне получать разрешение на курс кортизона в важные периоды сезона.

Через несколько месяцев я заметил, что многие гонщики употребляют кортизон. Это втайне обсуждалось. Каждый гонщик получал справки перед «классиками» и другими важными гонками.

Думаю, руководство «Астаны» не хотело знать, что происходит. Хотя довольно часто они знали об этом, но мы не говорили открыто. Мы должны были выступать – это имело для них значение, а все остальное им было безразлично, пока нас не поймают.

Мне кажется, я могу рассказывать об этом – не чувствую, что делал что-то плохое. Почти все гонщики моего поколения делали то же самое, чтобы выходить на пик. Если и нужно кого винить, то, может, лучше посмотреть в сторону врачей. Они поощряли все это, помогая получать справки», – написал Вестра в автобиографии.