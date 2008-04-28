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    Голландский велогонщик Вестра признался, что использовал терапевтические исключения для улучшения результатов

    Теги велошоссе допинг Астана Льюве Вестра Велоспорт

    Бывший голландский велогонщик Льюве Вестра признался, что использовал терапевтические исключения для улучшения результатов.

    Вестра, завершивший карьеру в прошлом году, сообщил, что применял кортизон. Препарат запрещен только в соревновательный период.

    «Я делал инъекции, чтобы ехать быстрее, чтобы выигрывать призы, получать комплименты. В первый год в профессиональном спорте мне стало ясно, что достичь побед одними только упорными тренировками нельзя. Если хочешь конкурировать с большими парнями, нужно изучить границы дозволенного. Ты действительно крут, если можешь быстро ездить без кортизона, но, по-моему, таких не существует.

    Часто я получал медицинские справки на выдуманные травмы, например, на воспаление в колене. Согласно документам у меня долгие годы были проблемы с коленом. Это позволяло мне получать разрешение на курс кортизона в важные периоды сезона.

    Через несколько месяцев я заметил, что многие гонщики употребляют кортизон. Это втайне обсуждалось. Каждый гонщик получал справки перед «классиками» и другими важными гонками.

    Думаю, руководство «Астаны» не хотело знать, что происходит. Хотя довольно часто они знали об этом, но мы не говорили открыто. Мы должны были выступать – это имело для них значение, а все остальное им было безразлично, пока нас не поймают.

    Мне кажется, я могу рассказывать об этом – не чувствую, что делал что-то плохое. Почти все гонщики моего поколения делали то же самое, чтобы выходить на пик. Если и нужно кого винить, то, может, лучше посмотреть в сторону врачей. Они поощряли все это, помогая получать справки», – написал Вестра в автобиографии.

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