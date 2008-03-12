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    «Тиррено – Адриатико». 5-й этап. Йейтс победил, Саган – 2-й

    Теги велошоссе результаты Астана Винченцо Нибали Тиррено – Адриатико Ригоберто Уран Cannondale-Drapac Петер Саган Микель Ланда Газпром-РусВело Кристофер Фрум Сергей Фирсанов Герейнт Томас Игорь Боев Артем Ныч Алексей Луценко Михал Квятковски Александр Фолифоров Дамиано Карузо Николай Черкасов Ромен Барде Адам Йейтс Давиде Формоло Степан Курьянов Александр Власов Тиш Бенот Джордж Беннетт Хайме Росон

    Представитель Великобритании Адам Йейтс (Mitchelton-Scott) одержал победу на пятом этапе многодневки «Тиррено – Адриатико». 

    «Тиррено – Адриатико»

    5-й этап

    Кастельраймондо – Филоттрано, Италия

    178 км

    1. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 4:16.35
    2. Петер Саган (Словакия, BORA – hansgrohe) – 0,07
    3. Михал Квятковски (Польша, Sky) – то же время
    4. Тиш Бенот (Бельгия, Lotto Soudal)
    5. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) 
    6. Герейнт Томас (Великобритания, Sky)
    7. Микель Ланда (Испания, Movistar)...
    9. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)...
    12. Джордж Беннетт (Австралия, LottoNL-Jumbo) – 0,12
    13. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»)...
    17. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 0,23...
    19. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 0,38...
    73. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 8,05
    102. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело») – 15,51...
    109. Николай Черкасов (Россия, «Газпром-РусВело») – 20,15...
    114. Игорь Боев (Россия, «Газпром-РусВело»)...
    129. Степан Курьянов (Россия, «Газпром-РусВело»)...
    132. Артем Ныч (Россия, «Газпром-РусВело»)...
    134. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело»)

    Общий зачет 

    1. Михал Квятковски (Польша, Sky) – 21:31.28
    2. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 0,03
    3. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 0,23
    4. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,29
    5. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,34
    6. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,36
    7. Давиде Формоло (Италия, BORA – hansgrohe) – 0,37
    8. Тиш Бенот (Бельгия, Lotto Soudal) – 0,39
    9. Джордж Беннетт (Австралия, LottoNL-Jumbo) – 0,41
    10. Хайме Росон (Испания, Movistar) – 0,47...
    13. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 1,19
    14. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 1,20...
    27. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 7,05...
    31. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 9,00
    70. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело») – 28,39...
    75. Николай Черкасов (Россия, «Газпром-РусВело») – 31,18...
    100. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 41,29...
    125. Артем Ныч (Россия, «Газпром-РусВело») – 52,51
    126. Степан Курьянов (Россия, «Газпром-РусВело») – 53,03...
    143. Игорь Боев (Россия, «Газпром-РусВело») – 1:00.39

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