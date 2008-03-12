«Тиррено – Адриатико». 5-й этап. Йейтс победил, Саган – 2-й

Представитель Великобритании Адам Йейтс (Mitchelton-Scott) одержал победу на пятом этапе многодневки «Тиррено – Адриатико».

«Тиррено – Адриатико»

5-й этап

Кастельраймондо – Филоттрано, Италия

178 км

1. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 4:16.35

2. Петер Саган (Словакия, BORA – hansgrohe) – 0,07

3. Михал Квятковски (Польша, Sky) – то же время

4. Тиш Бенот (Бельгия, Lotto Soudal)

5. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac)

6. Герейнт Томас (Великобритания, Sky)

7. Микель Ланда (Испания, Movistar)...

9. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)...

12. Джордж Беннетт (Австралия, LottoNL-Jumbo) – 0,12

13. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»)...

17. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 0,23...

19. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 0,38...

73. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 8,05

102. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело») – 15,51...

109. Николай Черкасов (Россия, «Газпром-РусВело») – 20,15...

114. Игорь Боев (Россия, «Газпром-РусВело»)...

129. Степан Курьянов (Россия, «Газпром-РусВело»)...

132. Артем Ныч (Россия, «Газпром-РусВело»)...

134. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело»)

Общий зачет

1. Михал Квятковски (Польша, Sky) – 21:31.28

2. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 0,03

3. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 0,23

4. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,29

5. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,34

6. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,36

7. Давиде Формоло (Италия, BORA – hansgrohe) – 0,37

8. Тиш Бенот (Бельгия, Lotto Soudal) – 0,39

9. Джордж Беннетт (Австралия, LottoNL-Jumbo) – 0,41

10. Хайме Росон (Испания, Movistar) – 0,47...

13. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 1,19

14. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 1,20...

27. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 7,05...

31. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 9,00

70. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело») – 28,39...

75. Николай Черкасов (Россия, «Газпром-РусВело») – 31,18...

100. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 41,29...

125. Артем Ныч (Россия, «Газпром-РусВело») – 52,51

126. Степан Курьянов (Россия, «Газпром-РусВело») – 53,03...

143. Игорь Боев (Россия, «Газпром-РусВело») – 1:00.39