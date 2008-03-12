«Тиррено – Адриатико». 5-й этап. Йейтс победил, Саган – 2-й

Представитель Великобритании Адам Йейтс (Mitchelton-Scott) одержал победу на пятом этапе многодневки «Тиррено – Адриатико».
«Тиррено – Адриатико»
5-й этап
Кастельраймондо – Филоттрано, Италия
178 км
1. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 4:16.35
2. Петер Саган (Словакия, BORA – hansgrohe) – 0,07
3. Михал Квятковски (Польша, Sky) – то же время
4. Тиш Бенот (Бельгия, Lotto Soudal)
5. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac)
6. Герейнт Томас (Великобритания, Sky)
7. Микель Ланда (Испания, Movistar)...
9. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)...
12. Джордж Беннетт (Австралия, LottoNL-Jumbo) – 0,12
13. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»)...
17. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 0,23...
19. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 0,38...
73. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 8,05
102. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело») – 15,51...
109. Николай Черкасов (Россия, «Газпром-РусВело») – 20,15...
114. Игорь Боев (Россия, «Газпром-РусВело»)...
129. Степан Курьянов (Россия, «Газпром-РусВело»)...
132. Артем Ныч (Россия, «Газпром-РусВело»)...
134. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело»)
Общий зачет
1. Михал Квятковски (Польша, Sky) – 21:31.28
2. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 0,03
3. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 0,23
4. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,29
5. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,34
6. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,36
7. Давиде Формоло (Италия, BORA – hansgrohe) – 0,37
8. Тиш Бенот (Бельгия, Lotto Soudal) – 0,39
9. Джордж Беннетт (Австралия, LottoNL-Jumbo) – 0,41
10. Хайме Росон (Испания, Movistar) – 0,47...
13. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 1,19
14. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 1,20...
27. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 7,05...
31. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 9,00
70. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело») – 28,39...
75. Николай Черкасов (Россия, «Газпром-РусВело») – 31,18...
100. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 41,29...
125. Артем Ныч (Россия, «Газпром-РусВело») – 52,51
126. Степан Курьянов (Россия, «Газпром-РусВело») – 53,03...
143. Игорь Боев (Россия, «Газпром-РусВело») – 1:00.39