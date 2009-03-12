«Тиррено – Адриатико». 4-й этап. Ланда победил, Майка – 2-й, Беннетт – 3-й

Испанский велогонщик Movistar Микель Ланда одержал победу на 4-м этапе многодневки «Тиррено – Адриатико».
«Тиррено – Адриатико»
4-й этап
Фолиньо – Сарнано Сассотетто
219 км
1. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 6.22,13
2. Рафал Майка (Польша, BORA – hansgrohe) – то же время
3. Джордж Беннетт (Австралия, LottoNL-Jumbo)
4. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 0,06
5. Бен Херманс (Бельгия, Israel Cycling Academy)
6. Тиш Бенот (Бельгия, Lotto Soudal)
7. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)
8. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb)
9. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott)
10. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Educatio)...
16. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 0,26...
20. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,40
23. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,10...
29. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 3,21...
34. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 4,05...
47. Николай Черкасов (Россия, «Газпром-РусВело») – 7,27...
53. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело») – 9,25...
119. Артем Ныч (Россия, «Газпром-РусВело») – 18,32...
136. Игорь Боев (Россия, «Газпром-РусВело») – 22,50
137. Степан Курьянов (Россия, «Газпром-РусВело»)
Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) не финишировал.
Общий зачет
1. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 17.14,49
2. Михал Квятковски (Польша, Sky) – 0,01
3. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 0,11
4. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 0,20
5. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,26
6. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,31...
12. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 0,45...
15. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,59
16. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 1,01...
18. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors) – 2,01...
25. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC) – 3,58...
34. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 6,31...
41. Николай Черкасов (Россия, «Газпром-РусВело») – 11,07
44. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело») – 12,52...
69. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 21,18...
123. Артем Ныч (Россия, «Газпром-РусВело») – 32,40
124. Степан Курьянов (Россия, Газпром-РусВело) – 32,52
123. Артем Ныч (Россия, «Газпром-РусВело») – 14,22...
145. Игорь Боев (Россия, «Газпром-РусВело») – 40,32