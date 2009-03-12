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    «Тиррено – Адриатико». 4-й этап. Ланда победил, Майка – 2-й, Беннетт – 3-й

    Теги велошоссе результаты Астана Винченцо Нибали Katusha-Alpecin Тиррено – Адриатико Ригоберто Уран Микель Ланда Газпром-РусВело Сергей Фирсанов Герейнт Томас Игорь Боев Артем Ныч Александр Фолифоров Фабио Ару Рафал Майка Николай Черкасов Ромен Барде Адам Йейтс Степан Курьянов Тиш Бенот Джордж Беннетт Бен Херманс

    Испанский велогонщик Movistar Микель Ланда одержал победу на 4-м этапе многодневки «Тиррено – Адриатико». 

    «Тиррено – Адриатико»

    4-й этап

    Фолиньо – Сарнано Сассотетто

    219 км

    1. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 6.22,13
    2. Рафал Майка (Польша, BORA – hansgrohe) – то же время
    3. Джордж Беннетт (Австралия, LottoNL-Jumbo) 
    4. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 0,06
    5. Бен Херманс (Бельгия, Israel Cycling Academy)
    6. Тиш Бенот (Бельгия, Lotto Soudal)
    7. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)
    8. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb)
    9. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott)
    10. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Educatio)...
    16. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 0,26...
    20. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,40
    23. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,10...
    29. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 3,21...
    34. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 4,05...
    47. Николай Черкасов (Россия, «Газпром-РусВело») – 7,27...
    53. Александр Власов  (Россия, «Газпром-РусВело») – 9,25...
    119. Артем Ныч  (Россия, «Газпром-РусВело») – 18,32...
    136. Игорь Боев  (Россия, «Газпром-РусВело») – 22,50
    137. Степан Курьянов  (Россия, «Газпром-РусВело»)

    Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) не финишировал. 

    Общий зачет

    1. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 17.14,49
    2. Михал Квятковски (Польша, Sky) – 0,01
    3. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 0,11
    4. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 0,20
    5. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,26
    6. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,31...
    12. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 0,45...
    15. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,59
    16. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 1,01...
    18. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors) – 2,01...
    25. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC) – 3,58...
    34. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 6,31...
    41. Николай Черкасов  (Россия, «Газпром-РусВело») – 11,07
    44. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело») – 12,52...
    69. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 21,18...
    123. Артем Ныч (Россия, «Газпром-РусВело») – 32,40
    124. Степан Курьянов (Россия, Газпром-РусВело) – 32,52
    123. Артем Ныч (Россия, «Газпром-РусВело») – 14,22...
    145. Игорь Боев (Россия, «Газпром-РусВело») – 40,32

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