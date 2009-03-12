«Тиррено – Адриатико». 4-й этап. Ланда победил, Майка – 2-й, Беннетт – 3-й

Испанский велогонщик Movistar Микель Ланда одержал победу на 4-м этапе многодневки «Тиррено – Адриатико».

«Тиррено – Адриатико»

4-й этап

Фолиньо – Сарнано Сассотетто

219 км

1. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 6.22,13

2. Рафал Майка (Польша, BORA – hansgrohe) – то же время

3. Джордж Беннетт (Австралия, LottoNL-Jumbo)

4. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 0,06

5. Бен Херманс (Бельгия, Israel Cycling Academy)

6. Тиш Бенот (Бельгия, Lotto Soudal)

7. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)

8. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb)

9. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott)

10. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Educatio)...

16. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 0,26...

20. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,40

23. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,10...

29. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 3,21...

34. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 4,05...

47. Николай Черкасов (Россия, «Газпром-РусВело») – 7,27...

53. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело») – 9,25...

119. Артем Ныч (Россия, «Газпром-РусВело») – 18,32...

136. Игорь Боев (Россия, «Газпром-РусВело») – 22,50

137. Степан Курьянов (Россия, «Газпром-РусВело»)

Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) не финишировал.

Общий зачет

1. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 17.14,49

2. Михал Квятковски (Польша, Sky) – 0,01

3. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 0,11

4. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 0,20

5. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,26

6. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,31...

12. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 0,45...

15. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,59

16. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 1,01...

18. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors) – 2,01...

25. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC) – 3,58...

34. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 6,31...

41. Николай Черкасов (Россия, «Газпром-РусВело») – 11,07

44. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело») – 12,52...

69. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 21,18...

123. Артем Ныч (Россия, «Газпром-РусВело») – 32,40

124. Степан Курьянов (Россия, Газпром-РусВело) – 32,52

123. Артем Ныч (Россия, «Газпром-РусВело») – 14,22...

145. Игорь Боев (Россия, «Газпром-РусВело») – 40,32