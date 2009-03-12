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    «Париж – Ницца». 7-й этап. Йейтс победил, Закарин – 20-й

    Теги велошоссе Katusha-Alpecin Париж - Ницца Ильнур Закарин Павел Кочетков Горка Исагирре Йон Исагирре Инчаусти Тим Велленс Саймон Йейтс Патрик Конрад Жюлиан Алафилипп Марк Солер Дилан Тойнс

    Британский велогонщик Саймон Йейтс одержал победу на седьмом этапе «Париж – Ницца».

    «Париж – Ницца»

    7-й этап

    Ницца – Вальдеблор Ла Кольмиан, Франция

    175 км

    1. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 5.02,54
    2. Дилан Тойнс (Бельгия, BMC) – 0,08
    3. Йон Исагирре Инчаусти (Испания, Bahrain Merida) – то же время
    4. Горка Исагирре (Испания, Bahrain Merida) – 0,13
    5. Тим Велленс (Бельгия, Lotto Soudal)
    6. Патрик Конрад (Австрия, BORA – hansgrohe) – 0,20...
    8. Марк Солер (Испания, Movistar) – 0,46...
    17. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – 2,01...
    20. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,40...
    69. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – 22,19

    Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE Team Emirates) и Арно Демар (Франция, Groupama – FDJ) – не финишировали.

    Общий зачет

    1. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 27.29,02
    2. Йон Исагирре Инчаусти (Испания, Bahrain Merida) – 0,11
    3. Горка Исагирре (Испания, Bahrain Merida) – 0,12
    4. Тим Велленс (Бельгия, Lotto Soudal) – 0,13
    5. Дилан Тойнс (Бельгия, BMC) – 0,27
    6. Марк Солер (Испания, Movistar) – 0,37
    7. Патрик Конрад (Австрия, BORA – hansgrohe) – 0,39...
    9. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – 1,48...
    19. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 5,55...
    77. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – 47,59

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