«Париж – Ницца». 7-й этап. Йейтс победил, Закарин – 20-й

Британский велогонщик Саймон Йейтс одержал победу на седьмом этапе «Париж – Ницца».

«Париж – Ницца»

7-й этап

Ницца – Вальдеблор Ла Кольмиан, Франция

175 км

1. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 5.02,54

2. Дилан Тойнс (Бельгия, BMC) – 0,08

3. Йон Исагирре Инчаусти (Испания, Bahrain Merida) – то же время

4. Горка Исагирре (Испания, Bahrain Merida) – 0,13

5. Тим Велленс (Бельгия, Lotto Soudal)

6. Патрик Конрад (Австрия, BORA – hansgrohe) – 0,20...

8. Марк Солер (Испания, Movistar) – 0,46...

17. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – 2,01...

20. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,40...

69. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – 22,19

Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE Team Emirates) и Арно Демар (Франция, Groupama – FDJ) – не финишировали.

Общий зачет

1. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 27.29,02

2. Йон Исагирре Инчаусти (Испания, Bahrain Merida) – 0,11

3. Горка Исагирре (Испания, Bahrain Merida) – 0,12

4. Тим Велленс (Бельгия, Lotto Soudal) – 0,13

5. Дилан Тойнс (Бельгия, BMC) – 0,27

6. Марк Солер (Испания, Movistar) – 0,37

7. Патрик Конрад (Австрия, BORA – hansgrohe) – 0,39...

9. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – 1,48...

19. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 5,55...

77. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – 47,59