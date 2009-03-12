«Париж – Ницца». 7-й этап. Йейтс победил, Закарин – 20-й

Британский велогонщик Саймон Йейтс одержал победу на седьмом этапе «Париж – Ницца».
«Париж – Ницца»
7-й этап
Ницца – Вальдеблор Ла Кольмиан, Франция
175 км
1. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 5.02,54
2. Дилан Тойнс (Бельгия, BMC) – 0,08
3. Йон Исагирре Инчаусти (Испания, Bahrain Merida) – то же время
4. Горка Исагирре (Испания, Bahrain Merida) – 0,13
5. Тим Велленс (Бельгия, Lotto Soudal)
6. Патрик Конрад (Австрия, BORA – hansgrohe) – 0,20...
8. Марк Солер (Испания, Movistar) – 0,46...
17. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – 2,01...
20. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,40...
69. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – 22,19
Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE Team Emirates) и Арно Демар (Франция, Groupama – FDJ) – не финишировали.
Общий зачет
1. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 27.29,02
2. Йон Исагирре Инчаусти (Испания, Bahrain Merida) – 0,11
3. Горка Исагирре (Испания, Bahrain Merida) – 0,12
4. Тим Велленс (Бельгия, Lotto Soudal) – 0,13
5. Дилан Тойнс (Бельгия, BMC) – 0,27
6. Марк Солер (Испания, Movistar) – 0,37
7. Патрик Конрад (Австрия, BORA – hansgrohe) – 0,39...
9. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – 1,48...
19. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 5,55...
77. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – 47,59